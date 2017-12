Dusk Maiden of Amnesia ist eine Anime Serie von Kaze Anime (AV Visionen) aus dem Jahr 2012.

Dusk Maiden of Amnesia: Yuko Kanoe ist bildschön und selbstbewusst – nur leider nicht mehr am Leben. Seit sie vor 60 Jahren starb, hat sie keine Erinnerungen an alles, was vor ihrem Tod passiert ist. Und als Geist wird sie nun mal auch von niemandem bemerkt. So verlebt Yuko ihre Tage an der privaten Seikyo-Schule und liefert den Stoff für allerhand Gruselgeschichten – bis sie dem Schüler Teiichi Niiya begegnet. Überraschenderweise kann der sie sehen und sogar berühren! Da er sich zu dem schönen Geist hingezogen fühlt, machen sich die beiden daran, Licht in das Dunkel um Yukos Vergangenheit zu bringen. In der Abteilung für Paranormales, die Yuko kurzerhand gründet, geht Teiichi mit der völlig ahnungslosen Momoe und der skeptischen Kirie den Schulmysterien auf den Grund. Doch eine der Legenden erzählt von einem Geist, der Schüler auf die andere Seite lockt und ihre Seele raubt …

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Bei Corpse Party: Tortured Souls vor kurzem war ich noch verblüfft warum man diese Serie nur mit FSK 16 gezeichnet hat, bei Dusk Maiden of Amnesia bin ich verwundert, hier hätte auch FSK 12 gereicht. Natürlich sind viele sexuelle Anspielungen vorhanden und gruselig ist es auch, aber nie übertrieben hart und nicht bis aufs äußeres gereizt. Das aber nur zur FSK, kommen wir zu dieser Serie selbst. Ich muss ehrlich sagen, dass mir diese Anime Serie wunderbar gefallen hat. Es ist so ein Mix aus Mysterie und Romantik Comedy. Man weiß nie so wirklich recht wo die Reise hingeht, die Serie hat viele Überraschungen parat und begeistert mich auf der ganzen Linie. Ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass Dusk Maiden of Amnesia eine der besten Anime Serien ist, die ich dies Jahr gesehen habe und ich sah viele. Ich kann euch einen Blick hinein also mehr als empfehlen, viel Spaß dabei.

9,0 von 10 sexy Schulgeistern