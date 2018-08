Durchsetzungsvermögen – privat und geschäftlich. Praxistraining ist ein Buch aus dem UVK Verlag vom 16. Juli 2018.

Herausgeber: UVK Verlag

Auflage Nr. 1 (16.07.2018)

Gebundene Ausgabe: 202 Seiten

Durchsetzungsvermögen – privat und geschäftlich. Praxistraining: Viele Situationen im Beruf und im Alltag erfordern Durchsetzungskraft. Doch Menschen, die sich nicht durchSetzen, haben meist das Nachsehen: Sie werden öfter ausgenutzt, weniger ernst genommen oder respektiert als andere. Dieser Ratgeber zeigt, wie die Leser ihr Durchsetzungsvermögen erhöhen und ihre Interessen und Ziele besser erreichen können.

Der Autor dieses Buches setzt dafür an der Individualität an. Er fragt zunächst nach dem Persönlichkeitstyp, nach der eigenen Motivation, der subjektiven Wahrnehmung. Erst durch eine ausführliche Selbstanalyse ist man in der Lage, als Person zu überzeugen und sich selbst zu beeinflussen. Anschließend werden die Techniken der Körpersprache, der Kommunikation, der Manipulation anschaulich beschrieben.

Ich fand das Buch sehr interessant, ich habe oft Schwierigkeiten mich durchzusetzen bzw. hatte es oft. Gerade im privaten Bereich fällt es mir schwer nein zu sagen. Damit setzt man sich oft selbst unter Druck oder macht sich zur Marionette für andere. Das Buch hilft dabei zu erkennen, dass es besser ist sich auch mal durchzusetzen und vor allem bringt es einem dies auch bei. Dazu hat es viele Tipps parat, man muss zunächst erst einmal reflektieren was für ein Mensch man ist, privat so wie beruflich Ziele setzen und diese klar definieren um sie angehen zu können. Gerade die ersten Kapitel fand ich sehr interessant und bin gerade aktiv dabei diese auch umzusetzen. Das erste was ich bemerkt habe ist das ich souveräner geworden bin, daher kann ich euch das Buch sehr empfehlen, gerade wenn ihr auch Probleme habt euch privat oder im Job durchzusetzen.

9,0 von 10 Zielen