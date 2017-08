Dungeons & Workouts: Vom Lauch mit Bauch zum Held von Welt ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag von 2017.

Dungeons & Workouts: Vom Lauch mit Bauch zum Held von Welt: Eine Welt der Abenteuer und Helden. Eine Welt, in der deine eigene Kraft und Fitness den Ausschlag dafür gibt, ob du deine Gegner bezwingen kannst. Deine Reise führt dich durch mittelalterliche Städte, in einen düsteren Wald und aufs offene Meer. Nicht Schwert oder Axt sind die Waffen deiner Wahl, sondern schweißtreibende Workouts. Damit besiegst du nicht nur finstere Gesellen in der Welt von Dungeons Workouts, sondern wirst auch in der wirklichen Welt fitter.

Das ist wirklich mal eine geniale Idee, für alle Gamer, die etwas mehr Fitness benötigen, ehrlich gesagt gehöre ich auch dazu und so kann man eben das Spielen mit Fitness verbinden. Das ganze sieht dann so aus, dass man eine Geschichte erlebt und liest und dazwischen verschiedene Übungen macht, anstatt zu kämpfen. Natürlich ist das nur beim ersten Mal so richtig spaßig, von daher eher kurzweilig uns als Geschenk geeignet. Was man aber öfter nutzen kann sind die Rezepte im hinteren Teil des Buches, lecker und gesund. Schaut einfach selbst mal rein, die Idee ist genial, das wird jeden Gamer kurzweilig wirklich erfreuen.

7,0 von 10 Abenteurern