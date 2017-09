DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Slowenien & Istrien ist ein neuer Reiseführer aus dem DuMont Verlag von 2017.

DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Slowenien & Istrien: Diesen Reiseführer habe ich mir mal gezielt ausgesucht, denn ich spiele schon lange mit dem Gedanken für eine Veranstaltung in die Slowakei zu fahren, allerdings wohne ich in Norddeutschland und der Weg ist viel zu lang, genauer gesagt nach Belgrad. So habe ich mir überlegt irgendwo mal ein paar Tage zu entspannend zwischendurch und auf meiner Suche bin ich auf Istrien gestoßen. Istrien ist eine Halbinsel in der Adria, sozusagen gegenüber von Italien, wer gerade nicht weiß wo genau. Ich habe da Bilder gesehen, ich sage euch, das ist der absolute Oberhammer, so schön dort. Das kann man dann auch in diesem Reiseführer sehen und man stellt schnell fest, dass einige wenige Tage gar nicht ausreichen werden, mit diesem Reiseführer habe ich aber die Chance so viel wie möglich zu sehen, also meine Reise noch genauer zu planen als einfach nur hinzufahren.

Ein besonderes Plus des Reiseführers sind mehrere Wander- und Radtouren mit Detailkarten; sie führen u. a. an den wilden Fluss Kolpa, zu fantastischen Aussichtspunkten oder auf die Spuren der Glagoliter und Slawen. Darüber hinaus findet der Leser eine separate Reisekarte im Maßstab 1:450.000, eine Übersichtskarte mit Sloweniens und Istriens Highlights sowie präzise Citypläne. Aktuelle Ergänzungen zur laufenden Auflage präsentiert die Autorin auf www.dumontreise.de/slowenien- istrien.

8,5 von 10 gelungenen Reisen