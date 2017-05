DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Ostfriesische Inseln & Nordseeküste: Weiße Ausflugsschiffe und Fähren ziehen vom Festland zu den Inseln, auf Sandbänken ruhen Seehunde, Möwen wiegen sich im Wind, ein weiter Himmel und ein Meer, das im Rhythmus der Gezeiten kommt und geht. Willkommen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, das die UNESCO 2009 zum Weltnaturerbe gekürt hat. Wunderschöne Landschaft mit Dünen, Watt und offenem Meer bieten alle sieben Inseln, doch jede hat ihr eigenes Flair.

Gleich auf den ersten Seiten des DuMont Reise-Taschenbuchs Ostfriesische Inseln & Nordseeküste erklärt die Autorin Claudia Banck den speziellen Charakter der einzelnen Inseln, schildert ebenso die Besonderheiten der Festlandküste und hilft bei der Wahl des richtigen Urlaubsortes. Die Autorin gibt viele persönliche Tipps. Wann ist die beste Reisezeit? Was kann man mit Kindern machen, wenn es regnet? Welche Exkursionen sollte man nicht verpassen? Zu den Lieblingsorten der Autorin gehören der traumhafte Schlosspark Lütetsburg und Aggis Huus in Neßmersiel, wo auch Ann-Kathrin Klaasen, die Hauptkommissarin aus den Ostfriesen-Krimis, zur Ruhe kommt. Zehn abwechslungsreiche Entdeckungstouren führen zu den Spuren der Walfänger auf Borkum oder in den Hafen von Emden.

Das ist mal ein Reiseführer genau nach meinen Geschmack, denn ich lebe an der Nordseeküste und wir, also meine Freundin und ich, machen sehr viele Ausflüge, weil es hier einfach schön ist. Man muss, zumindest aus meiner Sicht, nicht weit fahren um pure Entspannung zu genießen und die Autorin hat da jede Menge Ideen parat welche Ziele man besuchen könnte.

Die Inseln sind dabei natürlich mehr als einen Besuch wert, ich bin überzeugt, dass es in Deutschland kaum ein Reiseziel gibt, das schöner ist. Dasselbe möchte ich von der Küste sagen, hier gibt es so vieles zu entdecken und wenn Du auch aus der Region kommst weißt du das unlängst, wenn du interessierter Urlauber bist lass dich von diesem Reiseführer und unserer Region unbedingt überzeugen. Auf dem Klappentext steht, dass ein Lieblingsziel der Autorin der Schlosspark Lütetsburg ist, ich war im letzten Jahr selbst mal da. Aber sie empfiehlt auch viele Dinge, Städte etc. die ich noch nicht kenne und ich werde das in Bälde nachholen. Mach es mir doch einfach nach und schau einfach selbst mal in diesen Reiseführer rein.