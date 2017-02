DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Portugal: mit Extra-Reisekarte

DuMont Reise-Handbuch mit Extra-Reisekarte: Weiße Marmorpaläste, prachtvolle Kirchen und bunt gekachelte Häuser erinnern an die glorreichen Zeiten der Seefahrer um Vasco da Gama, die Portugal vor 500 Jahren zu einem der reichsten Länder der Welt gemacht hatten. Dieses Erbe, die abwechslungsreichen Landschaften und eine Vielzahl von Aktivangeboten sorgen dafür, dass in Portugal jeder auf seine Kosten kommt. Von der wunderschönen Hauptstadt Lissabon über die Strände der Algarve bis ins malerische Dourotal werden alle sehenswerten Regionen und Städte beschrieben. Zu jedem Kapitel präsentiert eine Doppelseite »Auf einen Blick« die Highlights, die schönsten Routen, aktive Naturerlebnisse und besondere Tipps des Autors, wie die 2014 in Porto eröffnete World of Discoveries, in denen Besucher den Spuren der Entdecker in eigenen Booten folgen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ein Urlaubsvideo von einem Bekannten gesehen habe, der in Lissabon war für 3 Tage, also ein Kurztrip. Ich war so begeistert von der Stadt und von dem Land im Allgemeinen ja schon länger, dass ich dieses Reisehandbuch haben musste. Ich würde so eine Tour am liebsten sofort auch machen, wird wohl aber bis zum nächsten oder übernächsten Urlaub warten müssen. Aber dies Buch wollte ich schon einmal haben, man kann so kurze Besuche wunderbar planen, weil das Buch eben wichtige Orte weiß auch aus Lissabon, natürlich aus vielen anderen Städten auch, der Umfang ist enorm. Es gibt insgesamt 44 Orte mit Karten, mit Details ohne Ende. Selbst die Karten sind klar zu erkennen in all ihren Details, da war ich sehr positiv überrascht, dieses Reisebuch ist sehr hochwertig und jeden Cent wert, schaut also unbedingt vor eurer nächsten Reise in dies Land und in eine der wunderschönen Städte einmal rein.