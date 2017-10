DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Mauritius & Kanada ist …

DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Mauritius & Kanada: Für anspruchsvolle Badeurlauber hält Mauritius ein Verwöhnprogramm parat: makellose Palmenstrände, an denen sich exzellente Hotels mit umfangreichen Wassersport- und Wellnessangeboten aneinanderreihen. Von den multikulturellen Metropolen Toronto und Montréal bis zu den rauen Küsten Neufundlands werden alle sehenswerten Regionen und Städte beschrieben.

Wieder einmal möchte ich euch zwei Reisehandbücher vorstellen, die wenn ihr diese orte besuchen wollt unbedingt dabei sein müssen. Mauritius selbst ist so schön, ein Traum von mir einmal dorthin zu reisen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt: Mauritius ist etwas südlich von den Seychellen neben Madagaskar. Das muss so traumhaft schön sein, ich hatte richtig Spaß mit diesem Handbuch, auch wenn ich nicht dorthin reise, einfach um schon einmal zu schauen was es da genau gibt. Bessere Tipps hätte man kaum parat haben können, genau wie in dem Buch über den Osten von Kanada. Auch dorthin zu reisen wäre ein Traum, der in der Tat realistischer ist, denn ich schaue schon lange nach einer Reise. Das Buch hat mir dabei geholfen im Klaren zu werden was ich dann in Kanada auch sehen möchte. Grandiose Bücher, die ihr unbedingt gesehen haben müsst. Viel Spaß bei eurer Reise.

8,5 von 10 Traumreisen