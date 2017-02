DuMont Bildatlas Rhön & Sri Lanka

DuMont Bildatlas Sri Lanka: DuMont Bildatlas „Sri Lanka“ – die Bilder des Fotografen Martin Sasse zeigen faszinierende Panoramen und ungewöhnliche Nahaufnahmen. Fünf Kapitel, gegliedert nach regionalen Gesichtspunkten, geben einen Überblick über eine Insel, die nicht nur endlos lange Sandstrände zu bieten hat, sondern auch herrliche Tempel, aromatische Speisen und berühmte Teesorten. Sehenswürdigkeiten, eine Vielzahl an reisepraktischen Tipps rund um Ausflüge, Märkte und Museen sowie ausgesuchte Hotels und Restaurants machen den Leser bald zu einem Insider. Dazu fundierte Hintergrundreportagen und Specials, die aktuelle und interessante Themen aufgreifen. Detaillierte Reisekarten erleichtern die Orientierung vor Ort, wobei die Top-Ziele zusätzlich mit Hinweisnummern versehen sind, die sich im Text der Infoseiten eines jeden Kapitels wiederfinden. Besondere Empfehlungen des Autors finden sich in den DuMont Aktivtipps: eine Schlauchbootfahrt durch den Dschungel, Wracktauchen bei Batticaloa, Batik-Unterricht in Kandy oder Kiteboarden am Strand von Kalpitiya. Abgerundet wird der Bildatlas durch das Servicekapitel, das praktische und allgemeine Informationen für die Vorbereitung der Reise beinhaltet sowie Daten und Fakten zum Reiseland liefert. Kompakt zusammengefasst und übersichtlich überzeugt der DUMONT Bildatlas als zuverlässiger Reisebegleiter und garantiert erlebnisreiche Tage auf der Sonneninsel im Indischen Ozean!

DuMont Bildatlas Rhön: Der DuMont Bildatlas bietet ein umfassendes Service-Paket: lebendige Bilder, Top-Sehenswürdigkeiten, zuverlässige Karten, praktische Hinweise, Hintergrundinformationen, Tipps für Aktivitäten und besondere Erlebnisse sowie alle wichtigen Fakten zur Organisation der Reise. Kompakt zusammengefasst und übersichtlich ist der DuMont Bildatlas ideal zum Vorbereiten einer Reise und zur Orientierung vor Ort.

Hach, ich stelle in letzter Zeit viele Reisebücher vor, weil ich eben meine kommenden Urlaube plane und noch gar nicht weiß wo ich hin will, bzw. ich weiß das schon, ich kann mich nur nicht entscheiden. Ein Reiseziel ist Rhön, ich liebe Wälder und Berge, ich mache zb. gerne Urlaub im Harz, doch kenne ich da alles schon viel zu genau, es muss also mal eine ähnliche Gegend sein, nur eben woanders, da bietet sich Rhön sehr gut an dachte ich mir. Sri Lanka hatte ich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm, ich habe witzigerweise davon geträumt, so dachte ich mir vielleicht war das ein Zeichen. Beide Bücher sind klasse und bietet einen ersten Überblick über die Reiseziele, eben genau für die Menschen wie mich, die sich noch nicht so ganz schlüssig sind.