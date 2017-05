DUCK – Typenhandbuch Entenhausener Autos 1937 bis heute: 2017 ist das Jubiläumsjahr der Kultautos: Der Trabi wird 60, James Bonds Aston Martin 50 und die A-Klasse 20. Doch eine Karre schlägt sie alle: Seit 80 Jahren rollt Donald Ducks 313 über die Straßen Entenhausens – da staunt der TÜV! Zu diesem Anlass präsentiert das ultimative DUCK-Typenhandbuch den 313 und andere Unikate, die durch die Gassen der Gumpenstadt rauschen: Die heißesten Eisen und wunderlichsten Wagen von Indiana Goofs Goofobil über Düsentriebs Traktor mit Raketenantrieb bis zu Omas Vintage-Elektroauto werden in rasanten Geschichten mit ordentlich ES (Entenstärke) vorgestellt. In diesem Sinne: Keep on ducking!

Ein wirkliches Typenhandbuch, wie man es von Büchern aus anderen Verlagen kennt ist dieses Buch natürlich nicht. Es werden zwar die bekanntesten Automobile aus Entenhausen kurz vorgestellt, aber dies umfasst gerade einmal ein Dutzend Seiten. Ansonsten findet man hunderte Seiten voll mit Comics die sich rund um Autos drehen, also bei denen immer auch Autos mit dabei waren. Natürlich keine neuen Comics, sondern alles Wiederveröffentlichungen, aber das finde ich nicht weiter schlimm, wenn ich ehrlich bin kannte ich keines der Comics oder kann mich nicht erinnern. Ich denke so wird es den allermeisten ergehen, daher kann ich euch sehr empfehlen selbst in diesen Band reinzuschauen, vor allem aber wenn Du Autobegeistert bist kommt du hier auf deine Kosten. Einfach mal wieder Donald Duck lesen.