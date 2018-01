Du weißt gar nicht, wie mutig du bist ist ein Buch aus dem Groh Verlag von Joachim Groh, das am 21. Dezember 2017 erschienen ist.

Du weißt gar nicht, wie mutig du bist: „Ganz schön mutig, nämlich! Dein Leben mag vielleicht kein Actionfilm sein, aber es hält auch so genug Herausforderungen bereit. Ob ein Umzug in eine neue Stadt oder ein Bewerbungsmarathon, eine Aussprache mit der besten Freundin, eine neue Sportart testen oder eine Reise allein unternehmen, … Du schaffst davon mehr, als du denkst!“ Mit diesem Geschenkbuch schenken Sie Mut, Kraft und Motivation und bestärken den Beschenkten in dem wie er ist und was er tut! Nicht nur in harten Zeiten, auch zwischendurch.

Genau das richtige Buch, wenn man vielleicht gerade etwas traurig ist. Man kennt das ja, jeder hat mal so Phasen im Leben wo man denkt es geht nicht so recht voran. Man hat dann kein großes Selbstwertgefühl und denkt dann von sich, dass man sein Leben nicht auf die Reihe bekommt. Da setzt dieses Buch an, dies Buch hat einige Sprüche parat bei denen man ins Nachdenken kommt, außerdem gibt es viele Seiten bei denen man selbst Dinge eintragen soll, wie etwa Dinge die man besonders gut kann, seine schönsten Erlebnisse und so weiter. Dadurch reflektiert man sein Leben und erkennt irgendwann, dass es ja doch alles nicht so schlecht ist. Das man besonders ist, denn jeder von uns kann Dinge ganz besonders gut nur macht man sich das sehr selten selbst klar. Mit diesem Buch gelingt das und ich könnte mir vorstellen, dass es viele aus dem Tal der Tränen holt und man durch das Buch, vielmehr durch das schon erreichte im Leben neuen Mut fassen kann. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen.

8,0 von 10 tollen Erlebnissen

