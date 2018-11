Du packst das!: Resilienz – wie du das Stehaufmännchen in dir wecken kannst ist ein Buch aus dem Brendow, J Verlag vom 24. Oktober 2018.

Du packst das!: Resilienz beschreibt die Fähigkeit von Menschen, sich in schwierigen Situationen nicht unterkriegen zu lassen, sie aktiv an- und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Man spricht auch von innerer Widerstandskraft oder Erholungsfähigkeit. Coach und Berater Markus Züger beschreibt, wie genau diese Fähigkeit genau aussieht. Ein kurzer Persönlichkeitstest hilft dem Leser, die eigenen Stärken und Schwächen besser zu erkennen und Resilienz gezielt dort aufzubauen, wo sie besonders benötigt wird. Kurze Geschichten und Beispiele machen das Ganze anschaulich. Zügers Botschaft an den Leser lautet: Du kannst zu einem stärkeren Menschen werden!

Ein ziemlich interessantes Buch, das selbst mir etwas die Augen geöffnet hat, denn auch in meinem Leben gibt es Dinge, die mich nicht so einfach immer wieder aufstehen lassen wie es vielleicht bei anderen der Fall ist, aber ich habe bisher nie wirklich darüber nachgedacht wie ich das ändern kann, denn in den meisten Dingen bin ich sehr souverän. Anhand einiger Beispiele, bei denen auch meines dabei war habe ich erkannt das ich durchaus in einer Richtung ein Problem mit Resilienzen habe. Das Buch konnte mir dabei helfen das zu erkennen und darüber nachzudenken, ob es auch hilft sehe ich später, aber zumindest ist es schon einmal wertvoll, wenn man seine Schwächen selbst erkennt, daher meine klare Empfehlung.

8,0 von 10 Übungen