Du kannst natürlich heute noch hier schlafen: Wir erinnern uns an Tanja Eschs Grundschulcomic „supercool” und treffen nun in ihrem zweiten Comic auf eine gereiftere Version der Hauptfigur Tanja. Inzwischen ist sie erwachsen und es geht um ihre gescheiterten Beziehungen und katastrophalen Affären. Gab es Streit oder wozu ist der gut? Gab es zuwenig Gesagtes oder zuviel? „Du kannst natürlich heute noch hier schlafen” ist nicht der einzige Satz in diesem Comic, den viele von uns auch schonmal gehört oder ausgesprochen haben. Die Anekdoten und Zoten hat Tanja sehr treffsicher in dramaturgisch perfekten Panelfolgen umgesetzt und ihre charakteristischen Helden sind urkomisch sympathisch.

Eine sehr witzige Auseinandersetzung mit gescheiterten Beziehungen im Leben der Autorin, die so im Grunde uns allen hätten passiert sein können. Ach was sage ich, das sind so typische Dinge, die eben auch uns allen schon passiert sind. Ein Stück unserer Vergangenheit und die Autorin setzt sich da amüsant mit auseinander. Zwar auch immer mit ein wenig Traurigkeit, aber auch ein gewisser Mut immer wieder neu anzufangen, irgendwann muss ja schließlich mal der perfekte Partner kommen. Ich konnte dem sehr gut nachfühlen und die witzig illustrierten Figuren haben mich zum Nachdenken über meine eigenen Beziehungen gebracht, ich fand das Buch gut. Es ist zwar sehr schnell durchgeschaut, in zwei Minuten und dafür vielleicht etwas zu teuer, aber eben sehr ansprechend. Ich kann euch empfehlen es einfach selbst mal anzuschauen.