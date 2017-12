DTM – Das offizielle Jahrbuch 2017 ist ein Buch aus dem Gruppe C Motorsport Verlag von 2017.

DTM – Das offizielle Jahrbuch 2017: Spannend bis zur letzten Zielflagge – so präsentierte sich die DTM im Jahr 2017. Die 18 Rennen der neuen DTM waren geprägt von spektakulären Manövern, harten Duellen und einem Titelkampf, der an Dramatik kaum zu überbieten ist. Im DTM-Jahrbuch 2017 sind die besten Bilder, die spannendsten Geschichten, die Daten und Fakten der Saison zusammengetragen. 232 Seiten liefern einen stimmungsvollen, umfassenden Rückblick auf das DTM-Jahr 2017 – eine bildgewaltige Zusammenfassung, die nicht nur den eingefleischten DTM-Fans viel Freude bereitet oder bereiten wird.

Ich hatte die letzten Jahre schon das DTM Buch von 2014, 2015 und 2016 vorgestellt (damals noch auf der alten Mediennerd Seite), ich bin da gerade wirklich Rennsport interessiert und wenn man von Rennsport spricht gibt es zwei Dinge, die vom großen Interesse sind. Die Formel 1 und DTM. Die DTM verfolge ich schon lange, nur immer so halb, also wenn ich mal ein Rennen verpasse fand ich das bisher nicht schlimm. Denn genau für die Menschen wie mich ist dieses Buch auch gemacht. Denn hier kann ich noch mal alles zu den verpassten Rennen nachlesen und mich an die gesehenen erinnern. Dabei ist es wirklich detailiert und schafft es dennoch so viele tolle Bilder zu zeigen. Ins Auge stachen da nicht nur die hübschen Boxenluder. Aber Spaß beiseite, das Buch ist der absolute Hammer und ein MUSS für jeden Rennsportfan.

8,5 von 10 Rennfahrern