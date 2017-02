Die Drei ??? Kids: 055 – Der schwarze Joker: Eine unheimliche Gestalt spielt den Bewohnern von Rocky Beach böse Streiche! Als auch noch Tante Mathildas frische Wäsche angezündet wird, nehmen die drei ??? Kids die Verfolgung auf – doch mit dem schwarzen Joker ist nicht zu spaßen …

Ich fand den Fall mal wieder richtig klasse. So sollten die drei Detektive sein, nichts mit Mord und Totschlag, nicht zu weit hergeholte Fälle, sondern eine solide Detektivgeschichte. Ich wünsche mir solche Fälle immer wieder für die großen Detektive. Aber eigentlich auch nicht so schlimm, ich habe mich mittlerweile, ich habe bestimmt 10 Folgen jetzt gehört, an die Stimmen gewöhnt und kann diese problemlos zuordnen. Das ist zugegeben, nach den ersten Folgen, etwas umständlich, geht aber nun gut von der Hand, wie man so schön sagt. Auch dieser Fall war sehr authentisch und durchaus spannend in der Lösung. Man trifft hier auch einen alten Bekannten wieder. Übrigens wird hier ebenso erklärt wie es zu dem zweiten Zugang zum Versteck gekommen ist, fand ich auch sehr witzig. Eine Folge, die sich mal wieder lohnt, hört also unbedingt rein.