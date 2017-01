Dreamland Grusel: 27 – Frankensteins Vermächtnis: Die beiden Medizinstudenten Larry Brown und David Grant werden von ihrem Dozenten Prof. Wollstonecraft dazu auserkoren, ihn auf seinem Schloss zu besuchen und ihm bei seinen Untersuchungen zu assistieren. Der Professor ist eine Koryphäe im Bereich der Transplantation und auf der Suche nach dem Geheimnis des Lebens. Larry und David wird erst bewusst auf was sie sich eingelassen haben, als sie von einem scheinbar Wahnsinnigen, der ihnen zwei unglaubliche Bücher zukommen lässt, vor dem Professor und dessen Helfer gewarnt werden. Doch da ist es schon zu spät! Welche Experimente macht der Professor wirklich? Auf die beiden Freunde wartet…Frankensteins Vermächtnis.

Diese Dreamland Grusel Reihe hatte ich vor kurzem ja mal entdeckt und ich war davon ziemlich begeistert, als ich sah das es nun eine Frankenstein Folge gibt wusste ich nicht so recht was ich davon halten soll. Das wurde schon so oft verwurstet in Film, Fernsehen und Hörspielen, dass ich es kaum noch ertragen konnte.Dennoch wollte ich mal reinhören und wurde belohnt. Die Story wurde ins moderne gesetzt, was mir schon einmal sehr gefallen hat und mit den Protagonisten waren zwei dabei, denen ich ihre Rolle voll abgekauft habe. Keine großen Abenteurer, sondern eben so Typen wie Du und ich. Das wirkte zu jeder Zeit sehr authentisch und war von Zeit zu Zeit auch echt gruselig und unangenehm. Das Ende war dann das Highlight, alleine schon von der Geräuschkulisse, großartig, einfach nur großartig, da müsst ihr unbedingt selbst mal reinhören.