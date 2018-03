Draußen-Deko: DIY-Projekte für Garten, Terrasse und Balkon ist ein Buch aus dem Verlag Edition Michael Fischer vom 20. Februar 2018.

Draußen-Deko: DIY-Projekte für Garten, Terrasse und Balkon: Mit Balkon, Garten und Terasse verhält es sich im Grunde genommen wie im Haus: Erst die liebevoll ausgewählte Deko sorgt für die persönliche Note und einen stimmungsvollen Gesamteindruck. Mit den inspirierenden Ideen von Katharina Pasternak verwandelt sich jeder Garten und Balkon in eine Wohlfühloase. Hübsche und praktische Projekte für alle Jahreszeiten machen Lust aufs Kreativsein. Egal, ob stylischer Teetisch, hängender Erdbeergarten, Beton-Windlichter oder herbstliche Weinkistenbank – passend zu jeder Jahreszeit zeigt sie praktische und schöne, größere und kleinere Projekte, die mit oftmals wenigen Mitteln einfach und schnell umzusetzen sind. Denn neben all der Arbeit, die ein Garten oder die Gestaltung des Balkons macht, sollte dennoch genug Zeit bleiben, zu entspannen und das Leben im Freien zu genießen!

Ich bin so etwa vor einem Jahr in meine neue Wohnung gezogen und wollte mir meinen Balkon, der wirklich schön gelegen ist letztes Jahr schon fertig machen, doch was Deko angeht bin ich nicht sehr kreativ, so ist mein Balkon eher trostlos, nur mit Kunstrasen ausgelegt. Minimalistisch also, was sich in diesem Sommer definitiv ändern soll. Dies Buch hilft mir bei meiner Kreativität, denn es hat gefühlt unendlich viele Ideen parat. Alleine der Bau eines Blumenregals, geniale Idee und einfach gemacht, wäre ich nur selbst nie drauf gekommen. Genau wie Pflanzenkübel aus Beton, genial und einfach zugleich. Oder Laternen aus Dosen, ach ich könnte euch Dutzende Beispiele aus diesem Buch geben, am besten ihr schaut selbst mal rein, die vielen Ideen sind einfach genial.

8,5 von 10 Deko Ideen