Dragon Nest – Die Chroniken von Altera ist ein Animationsfilm von Splendid Film / WVG aus dem Jahr 2014.

Dragon Nest – Die Chroniken von Altera: Als der Junge Lambert von einer Horde wilder Monster attackiert wird, kann er sich gerade noch auf das Schiff des Söldners Arnac und der Drachenkämpfer Geraint und Argenta retten. Zusammen mit der Elfin Liya und anderen Kriegern machen sie sich auf den Weg in die Schwarzen Berge um den Schwarzen Drachen und seinen mächtigen Edelstein zu finden. Denn der Einfluss des Bösen steigt: Gefährliche Kreaturen greifen immer wieder die Bewohner Alteras an. Der magische Juwel muss vernichtet werden, sonst wird die Heimat der Menschen und Elfen untergehen…

Dragon Nest ist eigentlich ein Spiel, darauf beruht dieser Film. Als Spiel ist es ein MMORPG, also ein online Spiel für viele Tausend Spieler. Dragon Nest gibts seit 2010 in Südkorea und 2013 in Europa. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich davon bisher noch nichts gehört habe. Es sieht auch nicht sehr schön aus, aber das hat ja nichts zu bedeuten.

Der Film zum Spiel sozusagen war witzig gemacht. Zwar waren die Figuren und die Welt nicht sehr detailgetreu, aber der Witz kam gut rüber. Die beiden Hauptfiguren, als der Junge und die Elfe waren auch süß zusammen, das ist so der ideale Film für kleine Kinder, die eh nicht so viel Wert auf Details legen bei Animationen, von daher ist es gut, dass es einfach gehalten war. Auch die Story war sehr einfach, aber eben gelungen, wie ich finde. Ein Film den man sich Sonntag Nachmittag mal reinlegen kann wenns regnet und zusammen mit seinen Kindern schauen kann, also viel Spaß dabei.

7,0 von 10 lieben Drachen