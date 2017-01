Double Team: Gemeinsam sind sie das perfekte Team: der Top-Terroristenjäger Jack Quinn und der verrückte Waffennarr Yaz. Ihre Spezialität: knallharte Actionfights, brutale Schlagkraft und eisenharter Überlebenswille. Quinn möchte aus einem gefährlichen Job aussteigen, doch er verpfuscht seinen letzten Auftrag: Stavros, einer der gefährlichsten Auftragskiller und Schrecken aller Geheimdienste, ist immer noch auf freiem Fuß. Der eiskalte Killer entführt Quinns Frau und droht damit, ihr Baby zu töten. Doch das zu allem entschlossene Team ist ihm bereits auf den Fersen. In einer atemlosen Hetzjagd quer über die Kontinente hinterlassen Quinn und Yaz eine Spur der Verwüstung – denn nichts kann die beiden Kampfmaschinen aufhalten…

Double Team wird in diesem Jahr 20 Jahre alt, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, das hätte ich nicht gedacht. Damals als er herausgekommen ist war ich so um die 18 Jahre alt und kann mich noch gut erinnern wie toll ich den Film fand. Rodman war sowieso ein Megastar, ich hatte mich noch für die NBA interessiert und Van Damme hat einen geilen Film nacheinander gedreht, pure Action, typisch 90er. Nach 20 Jahren auch auf Blu-ray für die Sammler unter uns und das muss auch sein, es macht, zumindest mir, auch heute noch riesig Spaß diesen Film zu schauen. Er hat nichts an seiner geilen Action eingebüßt und er ist das was ich mir von vielen Filmen heutzutage wünsche, einfach kultig cool. Kauft ihn euch auf Blu-ray, einfach für die Sammlungm, schaut ihn euch nochmal an, es macht auch euch garantiert so viel Spaß wie früher.

