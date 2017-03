Dorling Kindersley mit neuen Büchern die uns Insekten, Bienen, Pflanzen, den menschlichen Körper und die ganze Welt erklären

Der menschliche Körper: – und wie er funktioniert: Unser Körper mit seinen unzähligen Funktionen ist rätselhaft und faszinierend zugleich. In diesem Buch erfahren Sie alles, was Sie über den menschlichen Körper wissen müssen – angefangen bei der Eizelle über einzelne Organe bis hin zum gesamten Organismus. Tauchen Sie ein in die aufregende Welt der Anatomie und entdecken Sie das Wunder Mensch! Wie entsteht unser Hungergefühl? Warum haben wir Schmetterlinge im Bauch, wenn wir nervös sind? Und wieso ist unser Körper so anfällig für Störungen, plagt uns mit Magenschmerzen, Kurzsichtigkeit oder Allergien? Die klaren, gut nachvollziehbaren Grafiken voller interessanter wissenschaftlicher Fakten liefern die Antworten und machen all die komplexen Prozesse verständlich, die uns am Leben halten.

Superinsekten: Kleine Tierchen ganz groß – in diesem Buch findet ihr alles was krabbelt, kriecht und herumschwirrt! Beeindruckende Makrofotografien in doppelseitigen Porträts zeigen über 100 Insekten ganz nah und enthüllen dabei ihre faszinierenden Fähigkeiten sowie ihr cleveres Jagdverhalten. In realistischen 3-D-Grafiken könnt ihr verblüffende anatomische Details und Besonderheiten von riesigen Vogelspinnen, vielbeinigen Tausendfüßern oder mikroskopisch kleinen Zwergwespen entdecken. Schaut genau hin, denn so detailliert habt ihr die interessanten Krabbeltierchen noch nie gesehen! Oder habt ihr zuvor schon mal in die riesigen dunklen Komplexaugen einer Libelle oder in das glühende Leuchtorgan eines Glühwürmchens geblickt? In ungewöhnlichen Rekorden und spannenden Forschungsdaten erfahrt ihr, dass ein Morphofalter eine Flügelspannweite von bis zu 20 cm erreichen und dass eine Wanderameisen-Kolonne bis zu 100m lang sein kann. Einfach unglaublich, oder?

Das Bienen Buch: Bienen verstehen, schützen und halten: Woran denken Sie als erstes bei Bienen? Die meisten haben dabei pelzige, schwarz-gelb gestreifte Honigfabrikanten im Kopf. Dabei ist das nur ein kleiner Aspekt der vielfältigen Bienenwelt. Dieses Buch präsentiert Ihnen nicht nur faszinierende Einblicke in die Lebensweise und Bedeutung der Biene sowie ihre Arbeit in der „Honig-Fabrik“ sondern auch hilfreiche Tipps für den Einstieg ins Imkern und zur Gestaltung bienenfreundlicher Gärten. Tauchen Sie ein in den genialen Kosmos der Bienen! Warum eignen Bienen sich so perfekt für die Bestäubung von Pflanzen? Wie viele Blüten besucht eine Bienenarbeiterin pro Tag? Und wie kann man eigenen Honig gewinnen? Erfahren Sie nicht nur alles Wissenswerte über diese außergewöhnlichen Insekten, sondern auch wie Sie sie schützen und bewahren können. Wie Sie aus Wachs, Honig und Propolis verschiedenste Produkte wie Kerzen oder Kosmetika selbst herstellen können, erklären praxisgerechte Anleitungen und Rezepte. Ein ausführlicher und liebevoll gestalteter Ratgeber für alle Bienenfans – Bee-happy!

Blühende Balkone & Terrassen: Gärtnern ohne Garten? Kein Problem – dieses Buch präsentiert Ihnen eine Fülle an kreativen Möglichkeiten, mit denen Sie auch Terrasse oder Balkon in eine grüne Wohlfühloase verwandeln können. Schaffen Sie sich mit Pflanzen in Kästen, Kübeln und Töpfen ihr eigenes kleines Gartenparadies und leben Sie auch ohne Garten im Einklang mit der Natur! Ob Rosenbalkon, Kräuteroase, Mittelmeerflair oder vertikales Gärtnern – mit der Fülle an kreativen Ideen und Möglichkeiten gestalten Sie kleine Flächen effektiv und stimmungsvoll passend zur Jahreszeit. Die praktischen Tipps zu Planung, Einkauf, Zubehör, Pflanzung und Pflege garantieren schnelle Erfolge und kompakte Porträts helfen Ihnen bei der Auswahl geeigneter Pflanzen. So setzen Sie Balkon und Terrassen optimal in Szene und lassen Gartenträume wahr werden!

Das Geschichts-Buch: Große Ereignisse einfach erklärt: Warum hat die Demokratie ihren Ursprung im alten Griechenland? Wie eroberten die Spanier Süd- und Mittelamerika? Was brachte die Berliner Mauer zu Fall? In diesem Buch finden Sie die Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen der Weltgeschichte. Erwecken Sie die bedeutendsten historischen Augenblicke zum Leben und entdecken Sie die Faszination Geschichte hautnah! Ob die Ermordung Julius Cäsars, Luthers Thesen von 1517 oder die Erfindung des Internets – auf diesen Seiten finden Sie die wichtigsten geschichtlichen Fakten versammelt auf den Punkt gebracht und ansprechend visualisiert durch zahlreiche Fotos, Diagramme und Piktogramme. Hier werden keinen trockenen Daten oder Jahreszahlen aufgezählt, sondern Sie erfahren auch die Hintergründe und treibenden Ideen hinter einzelnen prägenden Ereignissen der Vergangenheit. Alles andere als verstaubt – erweitern Sie mit diesem schlauen Schmöker nicht nur Ihr Verständnis für historische Zusammenhänge sondern auch für unsere heutige Welt und die Menschen!

Mich hat diese Tage mal wieder ein ganzer Schwung Bücher erreicht, viele aus dem Verlag Dorling Kindersley, den ich schon lange klasse finde. Sicher kennt ihr den Verlag, die sind dort bekannt für sehr gut erklärte Themen, hochwertig aufbereitet. Als meine Freundin die Bücher sah sagte sie „Der Verlag macht tolle Bücher“, dafür ist der Verlag nun einmal bekannt. Weil ich gerade am umziehen bin und nur immer mal zwischendurch Zeit habe reinzuschauen möchte ich euch diese Bücher heute mal in einem Beitrag zusammenfassen, einfach auch aus dem Grund weil sie alle eines gemeinsam haben: Sie sind spitzenmäßig geworden.

Alleine das Geschichtsbuch, der Verlag hat es hinbekommen einen perfekten Mittelweg von genau den richtigen Details zu finden, dass man eben eine Übersicht von der Antike bis zur Neuzeit bekommt, alles sehr modern in Szene gesetzt. Genau wie bei den Bienen und den Insekten. Bei den Bienen fand ich den Weg am interessantesten wie der Honig eigentlich genau entsteht, weißt Du das bis ins Detail? Ich wusste das so ganz genau nicht, hier wird alles mit vielen Bildern ganz genau erklärt. Bei dem Buch mit den Insekten ist das krasse die bebilderten Seiten. Teilweise so hochaufgelöst und riesig, dass die Insekten wirklich beunruhigend aussehen, aber so lernt man sie erst einmal wirklich kennen.

Apropro umziehen, in meiner neuen Wohnung habe ich einen tollen Balkon, das Buch hier über Balkone hatte so viele tolle Ideen parat was man alles so machen kann, ich freue mich schon diesen einzurichten. Vor allem aber habe ich so gut wie keine Ahnung was bepflanzen angeht, muss ich aber auch nicht, ist in diesem Buch perfekt erklärt. Genauso perfekt erklärt ist der menschliche Körper im letzten Buch. Ob nun das Auge, das Gehirn oder unsere Sprache, hier wird bis ins Detail, natürlich auch immer wunderbar bebildert, erklärt wie unser Körper funktioniert.

Du siehst, der Dorling Kindersley Verlag hat hier eine Menge toller Bücher herausgebracht. Jedes für sich lohnt sich und alle sind von der Qualität hervorragend. Grund genug für mich sie euch zu empfehlen, schaut unbedingt rein in das Thema, das euch interessiert. Viel Spaß dabei.