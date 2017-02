Doodle God: Ultimate Edition: Die Macht der Schöpfung liegt in deinen Händen! JETZT in 13 verschiedenen Sprachen verfügbar. Der GRÖSSTE und intelligenteste Doodle God aller Zeiten! LASS DEINER FANTASIE FREIEN LAUF & SEI EIN GOTT Die Macht der Schöpfung liegt in deinen Händen! Ein Rätselspiel für ALLE Altersstufen, das einfach süchtig macht – mische Feuer, Erde, Wasser und Luft und finde verschiedene Kombinationen, um ein ganzes Universum zu erschaffen! Das Universum wurde natürlich nicht an einem Tag erschaffen. Du musst dich von einem einfachen Mikroorganismus zu Tieren, Werkzeugen, Stürmen hocharbeiten und sogar Armeen aufbauen, bevor du alles Notwendige besitzt, um ein Universum zu erschaffen! Sei aber auf der Hut, denn die Macht der Schöpfung könnte unbeabsichtigte Folgen haben. Die Erfindung des Rades könnte eine Zombieplage auslösen … Keine Sorge – du bist auf dieser kosmischen Reise nicht alleine! Bei jeder erfolgreichen Schöpfung eines neuen Objekts wirst du mit dem Witz und der Weisheit der größten Philosophen und Humoristen aller Zeiten belohnt. Entfessle mit Doodle God™ den Gott in dir!

Ich habe so ein Doodle Spiel schon mal gespielt und fand es damals glaube ich okay. Diese Version finde ich aber irgendwie besser, die Grafik ist süß, die Animationen auch irgendwie witzig gemacht, wenn es auch nicht so sehr viel Abwechslung bietet, denn man baut im Grunde nur Elemente zusammen. Aber gerade das ist hier und da nen halbes Stündchen witzig, wenn man so da sitzt und überlegt wie man Eis kreieren kann, Lehm oder Menschen. Kombiniert man Menschen mit Alkohol, bekommt man Alkoholiker, was ja sinn macht, kombiniert man Sand mit Glas gibt es Eis, was ich in der Tat im Netz nachsehen musste, denn für eine Quest brauchte ich Eis. Das ist aber dann auch schon das Problem, im Netz gibt es Listen wie man alle Elemente erstellen kann, im Grunde braucht man diese nur abarbeiten, dann hat man nicht sehr lange was von dem Spiel. Man sollte sich aber zwingen dies nicht zu machen, dann macht es, wie gesagt, kurzweilig wirklich Spaß.