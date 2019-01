Donauprinzessin ist eine Serie von Pidax Film mit u.a. Gaby Dohm, Brigitte Karner, Oliver Tobias, Marianne Schönauer und Robert Freitag aus dem Jahr 1992.

Letzte Aktualisierung am 7.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Donauprinzessin: Der erfahrene Kapitän Rick Reimers fuhr mehr als 20 Jahre auf dem Nil. Bei einer dramatischen Schiffsrettungsaktion auf der Donau wird der Wiener Reeder Illmann auf den ehemaligen Nil-Schiffer Reimers aufmerksam. Illmann bietet Rick Reimers auf einem brandneuen Donaudampfer den Posten des Kapitäns an. Die „Donauprinzessin“, so heißt das Schiff , soll zwischen Passau und Budapest mit Haltestellen in Warschau und Wien verkehren. Aber immer wieder zieht es Rick ins Schlosshotel Wachau zurück, wo er nach seiner Rückkehr aus Ägypten bei der verwitweten Gräfin Verena Schönwald und ihren Kindern gewohnt hat. Und auch die reizende Hostess Julia Wandel hat ein Auge auf den frischgebackenen Donaukapitän geworfen. Somit beginnt für Rick Reimers eine Zeit zwischen zwei Frauen und seinem geliebten Schiff auf der Donau.

Ich hatte diese Serie nur zufällig gefunden und dachte mir ich schaue einfach mal rein. Ich bin dann davon nicht mehr losgekommen nach der Pilotfolge, weil ich wissen wollte für welche der beiden Frauen er sich denn entscheidet und wie die Serie ausgeht. Jede Folge war auch spannend was das angeht, ich will euch aber nicht verraten wie das ausgeht bzw. weitergeht. Ich fand den Weg dahin einfach schön, vor allem weil ich auch die Landschaftsaufnahmen klasse finde, ich träume ja schon lange davon mal so eine Donauschifffahrt mitzumachen. Schaut aber einfach selbst mal rein und lasst euch begeistern.

8,5 von 10 Schifffahrten