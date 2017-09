Domina ist ein PC-Spiel von DolphinBarn aus dem Jahr 2017.

Domina: In dem Spiel Domina spielt man einen Herren über verschiedene Sklaven, bzw. Gladiatoren, die man in Arenen gegen andere Spiele antreten lassen kann. Man muss seine Sklaven trainieren, verbessern und immer bei Laune halten, dass diese eben auch entsprechend gewinnen. Durch Siege kann man sich immer verbessern, bekommt neue Kämpfer dazu und und und, es simuliert eben dieses ganze Gladiatorenkampf System von früher. Nachteil ist, dass die Grafik nun nicht die dollste ist, finde ich nicht so schlimm, allerdings ist es schwer bei der Auflösung, die man leider nicht verändern kann, die Schrift zu lesen. So ist also alles ein Rumprobieren, aber ein spaßiges. Wer so ein Fan der alten römischen Gladiatorenkämpfe ist, wird hier aus diesem Teils Mix aus Kampf und Wirtschaftssimulation seinen Spaß haben, garantiert. Schaut euch das Spiel einfach selbst mal an.

7,0 von 10 furchtlosen Gladiatoren