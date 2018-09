Dolomiten Reiseführer Michael Müller Verlag ist ein Buch aus dem Verlag Müller, Michael vom 26. Juni 2018.

Dolomiten Reiseführer Michael Müller Verlag: Die Dolomiten sind die bekannteste Gebirgsgruppe der Alpen und eines der beliebtesten Ferienziele für den Urlaub oder den Wochenendtrip. Bei Tagesanbruch und in der Abendsonne nehmen die durch Wasser, Wind und Eis geformten Spitzen und Türme ihre charakteristische feuerrote Färbung an, ein Naturphänomen, das schon Generationen von Alpinisten begeistert hat. Doch die teilweise über 3.000 Meter hohen Gipfel sind nur die eine Seite des eindrucksvollen Landschaftsprofils: Hinzu kommen prächtige Almböden und schmale Gebirgstäler mit ihren urtümlichen Siedlungen sowie Ausflüge in größere Städte wie Bozen mit seiner reizvollen Mischung aus alpenländischer Beschaulichkeit und südlich-italienischem Flair. Neben vielen praktischen Hinweisen bietet das Reisebuch 20 exakt ausgearbeitete Wandervorschläge durch das „Land der bleichen Berge“.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch dieser Reiseführer war wieder mehr als genial, ich bin schon lange gespannt auf die Dolomiten, weil ich gerne wandere, naja, eigentlich ist das mehr spazieren, aber das mache ich eben sehr gerne. Bisher was Berge angeht kenne ich nur den Harz, die Dolomiten sind ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber ein Ziel von mir in der Zukunft. Dieser Reiseführer bietet total interessante Wanderwege und verschiedenen Stufen, also selbst für Anfänger sehr geeignet, weil einige leichtere Wege drinnen sind. Dazu jede menge Tipps, ich hab richtig Lust da direkt hinzufahren, der Reiseführer hat mich begeistert.

9,0 von 10 wunderbaren Wanderwegen