DeLonghi Nescafé Dolce Gusto Eclipse Kaffeekapselmaschine: Ihr ganz persönlicher Coffee-Shop-Genuss für zu Hause: Mit dem Kaffee-Kapselsystem von Nescafé Dolce Gusto zaubern Sie im Handumdrehen über 30 verschiedene Köstlichkeiten – ob Latte Macchiato, Espresso, Lungo oder Chococino.

Die Nescafé Dolce Gusto Eclipse Kaffeekapselmaschine öffnet die Sinne für neuen Kaffeegenuss: Sie ist ein absolut stylisches Designobjekt, das sich auf Knopfdruck in eine hochmoderne Kaffeemaschine verwandelt.

Kreieren Sie Ihr persönliches Lieblingskaffeegetränk in Spitzenqualität dank maximal 15 bar Pumpendruck. Unsere aromaversiegelten Kapseln erhalten die Frische des Kaffees, sodass Sie jedes mal eine aromatische Tasse genießen können.

Schalten Sie die Maschine ein und die Eclipse verwandelt sich von einem originellen Designobjekt in eine großartige Kaffeemaschine. Legen Sie eine Kapsel ein und wählen Sie die gewünschte Getränke-Dosierung mit einem Fingertipp. Als Hilfestellung dienen Ihnen die Zubereitungs-Empfehlungen auf jeder Kapselpackung. Kreieren Sie Ihr perfektes Getränk aus über 30 verschiedenen Varianten.

Vor zwei Wochen bin ich umgezogen, ich bekam die DeLonghi Nescafé Dolce Gusto Eclipse Kaffeekapselmaschine einige Wochen vor meinem Umzug, sie war das letzte was ich in der alten Wohnung abgebaut habe und das erste was ich in der neuen Wohnung aufgebaut habe. Aus einem ganz einfachen Grund: Sie ist einfach genial. Im Grunde könnte man es so stehen lassen, aber ein bisschen mehr will ich doch noch erklären.

Ich war direkt von Anfang von dieser Touch Fläche angetan, bei der man sich die Menge an Wasser, die durch die Kapsel geht selbst einstellen kann. Die Idee alleine ist schon genial, denn bei allen anderen Kaffeekapselmaschinen, die ich kenne, ist die Tasse nie ganz voll. Das war auch immer das was mich am meisten gestört hat, das man immer wieder neu brühen muss, das entfällt bei der Dolce Gusto, weil man sich das selbst einstellen kann. Auf „max.“ Stufe werden sogar große Becher voll.

Die Vielfalt der Kapseln unterstützt auch die verschiedenen Mengen. Ich trinke zur Zeit so einen Grande Intenso, der ist mega lecker, es gibt aber auch für kleine Tassen den Espresso und und und, wie gesagt, die Vielfalt ist enorm und wer nicht weiß was er trinken soll kann günstig Probier-Sets bestellen, da kann man sich mal munter durchs Sortiment probieren.

Kommen wir aber zu der Optik, die echt genial ist. Diese Kreisform entspricht genau meinen Geschmack, nimmt zwar einiges an Platz weg, aber irgendwie sieht das auch klasse aus. Vor allem wenn man sie anschaltet und sie sich automatisch öffnet. Die Verarbeitung ist klasse, das fühlt sich auch alles sehr wertig an. Zudem ist es so, dass in den Wassertank auch einiges reinpasst, ich fülle mir den einmal am Tag neu und trinke damit einige Kaffee. Ich bin aber selbst noch nicht durchs komplette Sortiment durch, werde das aber sehr wohl noch schaffen. Übrigens schmeckt auch der heiße Kakao genial, besser als selbstgemacht und Abends sehr lecker.

Aber kommen wir zu einem kleinen Fazit. Die Maschine ist genial, was ich wirklich nicht gedacht hätte, denn für eine Kaffeekapselmaschine fand ich sie anfangs zu teuer, bin mittlerweile aber überzeugt, dass das Preis/Leistungsverhältnis stimmt, wer es etwas hochwertiger haben möchte sollte hier zugreifen. Lasst euch euren Kaffee gut schmecken.