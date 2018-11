Doktor Dolittle ist eine Zeichentrickserie von Pidax film aus dem Jahr 1972.

Doktor Dolittle:Tierarzt Dr. John Dolittle aus Puddelby (gesprochen von Friedrich Schoenfelder) hat eine besondere Begabung: Er versteht die Sprache der Tiere. Erlernt hat er diese Fähigkeit von Polynesia, seinem Papagei. Sein Assistent Tommy Stubbins begleitet ihn bei seiner Reise um die Welt, denn Dr. Dolittles Kenntnisse sind überall gefragt, wo ein herkömmlicher Tierarzt versagt.

Diese Kultserie basiert auf den weltbekannten Kinderbüchern von Hugh Lofting aus den 1920er-Jahren, die auch Basis für viele andere Verfilmungen waren. Der Autor hatte die Figur erfunden, als er seinen Kindern während des Ersten Weltkriegs Briefe von der französischen Front schickte. Diese Serie wurde erstmals 1973 im ZDF ausgestrahlt und hatte sofort immensen Erfolg.

Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Ich bin 79 geboren und die Serie lief noch im Fernsehen als ich ein paar Jahre alt war, zumindest konnte ich mich daran gut erinnern, dass ich sie geschaut habe. An die einzelnen Episoden hatte ich allerdings keine Erinnerung mehr und so wird es wohl vielen in meinem Alter um und über 40 gehen, wenn ihr dies Cover sieht. Mindestens genausolange habe ich auch an dieser Serie nicht mehr gedacht, deswegen musste ich so schmunzeln. Ich habe sie mir gleich angesehen und festgestellt wie einfach sie damals war, einfach, aber eben auch lustig. Eine nach wie vor tolle Serie mit wunderbaren Bild auf dieser DVD, schaut einfach mal wieder rein.

8,5 von 10 sprechenden Tieren