Doctor Who – Der Film: Doctor Who (McCoy) soll die sterblichen Überreste des zum Tode verurteilten „Masters“ (Eric Roberts) auf den Planeten Gallifrey bringen. Doch die Mission scheitert, die Tardis landet auf der Erde des Jahres 1999. Während der Doktor von einer Straßengang niedergeschossen wird, gelingt es dem Master einen anderen Körper zu übernehmen. Im Krankenhaus trifft der Doktor die Ärztin Grace Holloway (Daphne Ashbrook). In seiner neuen Inkarnation (McGann) muss er die Kontrolle über die Tardis zurückgewinnen und seinen Erzfeind von einem teuflischen Plan abhalten. Die Zukunft der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel und die Zeit läuft gegen ihn…

Ich will als erstes mal vorweg sagen, dass ich Doctor Who nur aus der neueren Serie kenne. Ich wollte immer mal mit dem ersten Doktor anfangen, habe es aber irgendwie nie geschafft zeitlich. Ich kannte die “alten” Doktoren also überhaupt nicht. Ich weiß es gab 12 Protagonisten in der Rolle des Doctor Who. Den letzten kenne ich auch, das schaue ich sehr gerne und auch ein Special habe ich euch schon vorgestellt mit den ersten 5. Ich war also sehr gespannt auf diesen Film. Im Grunde ist es so, wie man erwartet, als Fan kennt man ihn vielleicht schon und legt sich diesen Film zu, um zu sammeln. Ich hingegen kenne wirklich nur den aktuellen und sortiere das in meinem Kopf noch zusammen, welche Ereignisse wohin gehören und wie und was und überhaupt. Ihr merkt, ich bin etwas durcheinander, finde aber den Inhalt der Serie, das Zeitreisethema so interessant das ich gerade in so eine Phase bin, wo ich alles verschlinge was mit Doctor Who zu tun hat, wie auch diese Kollektion.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★