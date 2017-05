Doc Martin – Staffel 1: Dr. Martin Ellingham Martin Clunes praktizierte lange Zeit in London als erfolgreicher Chirurg, entwickelte aber ein durchaus großes Problem: er kann einfach kein Blut mehr sehen. So schmeißt er kurzentschlossen seinen lukrativen Job hin und entschließt sich in dem kleinen verschlafenen Küstenstädtchen Portwenn als Landarzt anzufangen. Der schnöselige Großstädter mit seinen eher ruppigen Manieren stößt zunächst bei den Einwohnern aber nur auf eingeschränkte Gegenliebe. Martin fehlt es scheinbar gänzlich an Einfühlungsvermögen, so dass er seine Patienten regelmäßig vor den Kopf stößt und damit für riesiges Chaos sorgt. Zum Glück lebt im Ort auch seine Tante Joan Stephanie Cole, die ihm bei der Eingewöhnung zur Seite steht. Die Unterstützung kann Martin auch dringend gebrauchen. Die Klinik, die er übernehmen soll, versinkt in völligem Chaos.

Darüber hinaus erbt er als Angestellte auch noch Elaine Denham , die als Arzthelferin nicht gerade ein Gewinn für ihn ist. Allerdings ist da auch noch die Grundschullehrerin Louisa Glasson für die Martin schon bald romantische Gefühle entwickelt. Aber er ist einfach kaum in der Lage dazu diese in irgendeiner Art und Weise auch auszudrücken.

Ich kannte die Serie bisher noch nicht, sie ist völlig an mir vorbei gegangen, obwohl sie auf SKY 1 läuft und ich relativ viel SKY schaue. Aber umso besser, dass sie jetzt auf DVD erschienen ist, denn sie ist richtig cool. Unterhaltsam, dramatisch, lustig vor allem aber sehenswert.

Diesen Charakter, der überall aneckt ist herrlich, sich aber letztendlich trotz aller Abneigung entscheidet zu helfen, denn schließlich ist er ja auch Arzt und die Leute in dem kleinen verschlafenen Küstenstädtchen Portwenn brauchen ihn, mehr als mancher noch denkt, mehr als er selbst denkt. Eine sehr unterhaltsame Serie, die ich jedem empfehlen kann. Ich weiß nicht wann und ob sie im FreeTV erscheint, aber wartet nicht so lange, es gibt sie ja auch auf DVD.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★