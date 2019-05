DMAX Supersportwagen weltweit ist ein Buch aus dem Motorbuch Verlag vom 25. April 2019.

Herausgeber: Motorbuch

Auflage Nr. 1 (25.04.2019)

Gebundene Ausgabe: 224 Seiten

DMAX Supersportwagen weltweit: Ferry Porsche hat einmal gesagt, dass das letzte Auto, das gebaut werden wird, ein Sportwagen sein würde. Doch was macht einen Sportwagen eigentlich aus? Die Antwort darauf findet sich in diesem Prachtband: Auf 224 prall gefüllten Seiten mit ca. 800 Fotos werden hier die berühmtesten Sportwagen aus aller Welt präsentiert. Groß- und Kleinserienhersteller, aktuelle und längst vergessene Sportwagenprojekte fahren hier noch einmal vor. Ein wunderbarer Streifzug durch die internationale Sportwagenelite, von Spyker bis Iso, von Ferrari bis Koenigsegg, von Lamborghini bis McLaren – mehr PS für’s Geld geht nicht.

Ich bin einfach Autobegeistert, mir gefallen die ganz alten Oldtimer so gut, weil das einfach ein chilliges Fahren ist, einen gewissen Reiz ausmacht. Andererseits bin ich ein Mann und ich mag es schnell und mit viel Kraft unter der Haube und da setzt dieses Buch an, das uns all die klasse Sportwagen zeigt, die es gerade gibt. Man muss sich das mal vorstellen, es gibt Modelle die erreichen die 100km/h in unter drei Sekunden und beschleunigen auf 300 in derselben Zeit wie ich brauche um gerade mal 100 zu erreichen, der Wahnsinn. Erschwinglich sind die se Autos aber für die meisten von uns leider nicht, muss es aber auch nicht, mir reicht es davon zu träumen und dazu lädt dieses Buch auf jeden Fall ein mit seinen vielen Informationen und Bildern. Ich kann euch einen Blick hier hinein sehr empfehlen.

9,0 von 10 schnellen Flitzern