DMAX Kult-Karren: Unsere Autos der 60er, 70er und 80er: Nicht alle Autos, in denen wir früher durch die Gegend kutschiert wurden, waren technisch brillant, doch für uns waren sie etwas Besonderes. Bevor nun die letzten ihrer Art vom Rost dahingerafft oder nur noch im Museum zu bestaunen sind, gibt es hier ein Wiedersehen mit den schönsten und unvergessenen Old- und Youngtimern: Autos, die vielleicht nicht alle das Zeug zum unsterblichen Klassiker haben, an die wir uns aber mit Freude zurückerinnern. Joachim Kuch präsentiert das Beste auf vier Rädern, entstanden in den Jahren zwischen Mauerbau und Wende, von Maserati über Ford bis hin zu Trabant.

Ich bin in den 70er Jahren geboren, eine ganz andere Zeit was Autos angeht. Ich finde die Formen von damals schöner als heutige Autos, wenn ich heute auf den Komfort nicht verzichten wollen würde. Aber mein Traum war es immer so ein altes Auto zu fahren, was heute wohl beinahe unmöglich sein wird. Mein absolutes Traumauto ist ein Opel Kadett B. Dieser wird in diesem Buch auch gezeigt, in einer Rally Version sogar, ein Traum sage ich euch. Ansonsten ist das Buch sehr gelungen, es hat nicht zu viele technische Details, eher ein paar Informationen und Bilder, es kratzt also an der Oberfläche und ist damit kurzweilig ein riesen Vergnügen. Okay,manche Bilder sind so über beide Seiten und dadurch verschwinden Details, was schade ist, aber nur ein kleiner Kritikpunkt eines sonst sehr ordentlichen Buches, das ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr wie ich aus dieser Zeit kommt und einfach mal wieder träumen wollt.