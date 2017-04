Divine Gate – Vol. 1: Nachdem sich das alle Wünsche erfüllende Divine Gate öffnete, verband sich die Welt der Menschen mit denen der Dämonen und Feen. In den Menschen erwachten dabei geheimnisvolle Kräfte und Chaos kam über die Welten. Das World Council stellte die Ordnung wieder her und seitdem ist das Divine Gate in Vergessenheit geraten. Inzwischen werden Kinder mit speziellen Fähigkeiten in der „Akademie“ ausgebildet. Diese Kinder haben alle ihre eigenen Gründe, um das Divine Gate zu erreichen und die Welt mit ihren Wünschen zu verändern.

Die vom Studio Pierrot (Naruto, Tokyo Ghoul) animierte Serie „Divine Gate“ basiert auf dem gleichnamigen Mobile-Game-Hit. Nipponart präsentiert die ersten drei Episoden auf DVD im exklusiven Sammelschuber!

Ist jetzt auch wieder ein bisschen her, dass ich eine Anime Serie vorgestellt hatte, irgendwie war viel zu tun in der letzten Zeit, Umzug, Ostern etc. Heute habe ich aber endlich mal reinschauen können, ich war schon sehr gespannt wie die Serie sein wird, denn die Story klang ziemlich interessant. Allerdings klingt sie leider spannender als sie letztendlich ist, wobei man das so pauschal auch nicht sagen kann, sie ist okay, hat halt nur viele Elemente die ich nicht verstanden habe, sie wirkt manches Mal ohne Zusammenhang und es ist sehr schwer der Story und vor allem die Beweggründe der einzelnen Charaktere zu verstehen. Dennoch fand ich sie insgesamt okay, als Anime Fan sollte man auf jeden Fall mal reingeschaut haben.

