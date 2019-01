Dive: Die schönsten Tauchreviere der Welt ist ein Buch von Edition Naglschmid vom 11. August 2015.

Dive: Die schönsten Tauchreviere der Welt: Wo kann ich mit Schildkröten schwimmen? In welcher Jahreszeit kann ich mit Haien tauchen? Wo liegen die beeindruckendsten Schiffswracks der Welt? Lawson Wood stellt in diesem Buch die 250 schönsten Tauchziele weltweit vor – von Maria la Gorda auf Kuba bis zu den Atollen in Französisch Polynesien. Zur optimalen Vorbereitung auf den Tauchurlaub gibt er Informationen zur jeweiligen Geographie des Tauchgebietes, Sichtverhältnissen unter Wasser und geeigneten Tauchzeiten.

„Dive – die schönsten Tauchreviere der Welt“ umfasst unter anderem Reviere in diesen Gebieten und Regionen:

Karibisches Meer, Florida und Gulf Islands: Kuba, Cayman Islands, Belize, British Virgin Islands, Bahamas

Atlantischer Ozean und Mittelmeer: Bermuda, Azoren, Farne Islands, Cornwall, Malta, Zypern

Nördliches Rotes Meer, Indischer Ozean und Indopazifik: Malediven, Seychellen, Malaysia, westliches und östliches Indonesien

Pazifischer Ozean: Französisch Polynesien, Neuseeland, östliches Australien Channel Islands, Vancouver Islands

Das Buch schafft es auf immer jeweils wenigen Seiten die jeweiligen Tauchgebiete so gut darzustellen, dass man einen wunderbaren ersten Eindruck bekommt. Ich hätte erst gedacht das ist in der Kürze nicht möglich, ist es aber eben doch. So kann man sich einen tollen Überblick verschaffen und sich die für sich spannendsten Spots heraussuchen, einfach toll.

8,0 von 10 Tauchspots