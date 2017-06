DiRT 4: DiRT 4 hebt Passion und Authentizität des tollkühnen Off-Road Rennspiels auf ein neues Level und fordert die Furchtlosigkeit jedes Spielers heraus, indem es die Spannung, die Emotion und die Passion des Off-Road Racings perfekt einfängt. Es erschafft diesen hitzigen Mix aus Adrenalin und Furcht, der die Körper der Spieler durchströmt, wenn diese in der letzten Runde selbst engste Kurven blind durchrasen und mit dem größtmöglichen Topspeed zu schier unmöglichen Überholvorgängen ansetzen, während sie das Ziel bereits vor Augen haben. Off-Road Racing ist weit mehr als perfekte Kurvenfahrt – hier geht es um Herzrasen und blitzschnelle Entscheidungen in letzter Sekunde.

Es ist noch gar nicht so lange her da hat Codemasters mit DiRT 3 auf Steam eine Complete Edition veröffentlicht. Ich glaube darin liegt mit meine meiste Spielzeit, weil ich dieses Rally-Spiel einfach so unglaublich cool fand. Ich spiele Rennspiele ja gerne mal nach Feierabend und habe da für mich nun auch nicht den Anspruch das so realistisch wie möglich fahren zu wollen, ich mag es wenn es etwas einfacher ist, wenn man ein bisschen rumdaddeln kann und dafür ist DiRT 4 geeignet. Es ist kein Dirt Rally, also keine wirkliche Simulation, wenn man hier auch sehr viel verändern kann in den Fahrhilfen ist Dirt Rally immer noch intensiver und realistischer. DiRT 4 ist aber ein schöner Mix aus Dirt Rally und Spielen wie WRC.

Wenn man allerdings gerade erst DiRT 3 hinter sich hat wird man mit den Möglichkeiten in DiRT 4 schon ein wenig erschlagen, es gibt so viele Möglichkeiten etwas zu machen, fast geht der Karriere-Modus etwas unter in den vielen Optionen. So war der Einstieg etwas holprig, aber letztendlich gelungen. Das Spiel macht mir als Casual Gamer viel Spaß, schaut es euch doch auch einfach mal an.