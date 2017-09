Dino Dini’s Kick Off™ Revival – Steam Edition ist ein Fußball-Spiel von The Digital Lounge und Plug In Digital aus dem Jahr 2017.

Dino Dini’s Kick Off™ Revival – Steam Edition: Dino Dini ist zurück und so ist auch Kick Off! Die Werbung des Originalspieles aus 1989 bewarb es wie folgt: „Es zu spielen ist einfach, es zu beherrschen wird eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen“ und dies trifft auch auf Dino Dini’s Kick Off™ Revival zu.

Früher, ich kann mich noch gut erinnern, gab es zwei große Fußballspiele, das war zum einen Kick Off und zum anderen Sensible Soccer. Ich weiß noch früher, wie wir uns immer nie sicher waren was zu spielen ist, denn beide waren ähnlich, in Kick Off allerdings war die Ballkontrolle schwerer, weil eben umfangreicher. Das zu spielen ist wirklich nicht so schwer, das aber bis ins Detail zu lernen und zu beherrschen ist gar nicht mal so leicht. Ich fand das damals auch schwerer als zb. ein heutiges Fifa, vielleicht hatte es auch einen ähnlichen Hype, denn wir haben Monate davorgesessen und gespielt. Der Entwickler hat nun eine neue Version für Steam auf den Markt gebracht.

Ich fand das so aus der Erinnerung toll, mir macht das Spiel auch noch Spaß, doch seien wir ehrlich, ein Fifa ist einfach um weiten besser. Aber Kick Off macht kurzweilig Spaß und so ist es immer cool hin und wieder mal ein Match zu spielen, einfach der alten Zeiten wegen.

7,0 von 10 Flachpässen