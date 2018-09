Diktatur der Märkte: Aufbruch in die sozio-ökologische Wende ist ein Buch aus dem Tectum Wissenschaftsverlag vom 10. September 2018.

Diktatur der Märkte: Aufbruch in die sozio-ökologische Wende: Die Finanzwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten Instrumente entwickelt, die früher schlicht als Betrug bezeichnet worden wären. Sie hat damit einer kleinen Elite zu unvorstellbar viel Geld verholfen. Dieser Reichtum bedeutet auch Macht: Das Finanzinstitut Goldman Sachs bringt ehemalige Mitarbeiter in Spitzenpositionen der Politik, und die Chefs der 50 größten europäischen Firmen gestalten die Politik der EU wesentlich mit. Noch einflussreicher sind Organisationen wie das Council on Foreign Relations und die Bertelsmann Stiftung. Im Vordergrund steht der Gewinn der internationalen Konzerne, mit der Folge, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird.

Ich fand das sehr interessant, es gibt auch Bücher die genau das Gegenteil sagen, die sagen, dass es uns eigentlich ganz gut geht, wie zb. auch Warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden: Gibt es immer mehr Armut auf der Welt? Geht es mit unserer Lebensqualität bergab? Ist die Demokratie auf dem Rückzug? Herrscht heute gar mehr Gewalt als früher? Mitnichten!, sagt Martin Schröder, Professor für Soziologie und viel befragter Experte zu Themen wie Lebensqualität und Zufriedenheit. Anhand von zahlreichen Studien, Grafiken und Beispielen führt er vor, dass es uns noch nie so gut ging wie heute – auch wenn Meinungsmacher uns immer wieder das Gegenteil einreden wollen. Ein ebenso lehrreicher wie unterhaltsamer Aufruf, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

8,0 von 10 interessanten Büchern