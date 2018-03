Digitales Marketing für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH vom 14. Februar 2018.

Digitales Marketing für Dummies Ryan Deiss, Russ Henneberry

Herausgeber: Wiley-VCH

Taschenbuch: 345 Seiten

Letzte Aktualisierung am 5.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Digitales Marketing für Dummies: Als Unternehmen kommt man kaum noch um digitales Marketing herum. Jedoch fehlt es vielen Marketingabteilungen an Know-how. Da kommen neue Herausforderungen auf die Kollegen zu: Auf welchen Social-Media-Plattformen sollte mein Unternehmen aktiv sein? Wie komme ich an Fans, Follower und Likes? Wie gestalte ich die Webseite und generiere Traffic? »Digitales Marketing für Dummies« beantwortet all diese Fragen. Außerdem stellen die Autoren verschiedene Analysetools vor, mit denen man seine Werbekampagnen prüfen und optimieren kann. So gerüstet, präsentieren Sie Ihr Unternehmen schon bald optimal im Web.

Ich führe ja ein Internet Unternehmen könnte man so sagen, ich bin selbständig und verdiene mein Geld im Internet. Da habe ich immer Interesse mich zu verbessern und gerade das digitale Marketing ist dabei wichtiger als alles andere. Ich habe mir mein Wissen mühsam selbst beigebracht und lerne trotzdem jeden Tag neues. Mich hat das Buch interessiert, weil ich sehen wollte ob ich die richtigen Wege gehe und ja, meistens ist das so. Dennoch hat das Buch für mich als alten Hasen auch viel nützliches parat, dennoch richtet es sich eher an Anfänger, die ihre Karriere im Internet gerade beginnen, Texte schreiben, diese vermarkten wollen etc. Fühlst Du dich da angesprochen wird dieses Buch deinen Start wesentlich vereinfachen, schau am besten selbst mal rein.

7,5 von 10 Affiliate Webseiten