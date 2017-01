Digitale Fotografie für Dummies: Ob Sie mit einer billigen Kompaktkamera, einer High-End-Kamera mit zahlreichen Extras, einem Smartphone oder einer Action-Cam fotografieren – mit ein paar einfachen Tricks können immer aus durchschnittlichen Fotos großartige Bilder werden. Digitale Fotografie für Dummies versorgt Sie mit genau diesen Tricks – und ein paar ausgefalleneren Ideen. Damit können Sie sich einen Fotokurs oder das Lesen der Gebrauchsanweisung Ihrer Kamera sparen. Finden Sie heraus, was die Kamera in Ihrer Hand kann und was sie nicht kann. Erlernen Sie einfache Techniken, die mit jedem Kameratyp funktionieren. Erfahren Sie das Geheimnis der richtigen Belichtung.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir eine digitale Spiegelreflexkamera gekauft hatte. Ich hab das früher schon einmal als Hobby gemacht und nun wieder angefangen. Im Zuge dessen hatte ich mir das Buch besorgt und bin schwer begeistert. Selbst wenn man nur ein besseres Smartphone hat zum Bilder machen kann man mit diesem Buch sehr viel anfangen, denn man lernt hier so grundlegende Sachen der Fotografie. Wer sich mit neueren Smartphones auskennt, weiß: Die machen teilweise schon extrem gute Bilder, ich zb. habe ein Huawei Mate 8 und das macht schon so krasse Bilder, das man im Grunde gar keine Spiegelreflexkamera mehr braucht. Natürlich aber sind sie noch ein Stück besser, wer also entdeckt, dass er doch kontinuierlich Bilder macht sollte sich so eine zulegen, wirklich gute gibts schon ab 300 EUR. Dann hat man auch noch etwas mehr vom Buch, denn Speziellere Dinge werden schon immer auch mit Bildern anhand von richtigen Kameras erklärt, so ist das Buch also durchaus für blutige Anfänger geeignet als ersten Überblick über digitale Fotografie sowie für die, die schon Hobbyfotografen sind.