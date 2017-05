Dieter Bohlen Die Megahits: Mit Modern Talking hat er Musikgeschichte geschrieben – und das weltweit! Genreübergreifend komponierte er Hits für die Großen des Showbiz. Auch für viele große Schlager-Stars wie Andrea Berg, Beatrice Egli und Vanessa Mai komponierte er einen Hit nach dem anderen. Seit über 14 Jahren ist er Chef-Juror und Co-Producer des Erfolgsformats ‚Deutschland sucht den Superstar‘ bei RTL. Nun widmet ihm der Sender am 20.05. eine eigene große Samstagabend Prime Time TV-Show: ‚Dieter Bohlen – Die Megashow‘. Zahlreiche Gäste sowie ein ausführlicher Modern Talking-Block und viele Überraschungen versprechen einen großen, unterhaltsamen Abend. Zur großen Show erscheint das Album ‚Dieter Bohlen – Die Megahits‘, das u.a. alle 21 ‚Nr.1 Songs‘ des Pop Titans beinhaltet sowie – als absolutes Highlight und als kleine Sensation zu bezeichnen – das ’neue‘ Modern Talking-Album ‚Back For Gold‘ mit sechs neuen Remixen.

Eigentlich genau das wonach ich gerade gesucht habe, denn ich liebe die Musik von Dieter Bohlen, vor allem natürlich Blue System und Modern Talking. Bei dem schönen Wetter draußen höre ich so gerne Musik beim Fahren, mit offenen Verdeck. Dieter Bohlens Musik ist dabei einfach der Hammer, genau mein Geschmack und daher hatte ich mich sehr auf dieses Doppelalbum und die neuen Remixe gefreut. Es sind auch viele originale drauf, was klasse ist, aber die Remixe, das war das warum ich diese CDs haben wollte.

Allerdings haben mir diese nur mittelmäßig gefallen. Der Mix von My bed is too big war klasse, die Remixe von den Modern Talking Liedern auf der zweiten CD waren leider nicht so mein Fall. Insgesamt ist diese Doppel CD aber gelungen und man kann sie hören, man weiß ja was man bei Dieter Bohlen bekommt und Geschmack ist ja unterschiedlich, vielleicht gefallen dir ja auch die neuen Remixe, hör doch einfach mal rein.