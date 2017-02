Wer mich kennt und hier öfter mitliest, weiß: Ich stelle sogut wie keine Romane oder Biografien vor, weil ich einfach auch nicht so oft Romane lese. Ich wurde schon oft gefragt was mich hindert einen Roman wirklich durchzulesen, ich kann es aber nicht sagen, irgendwann passen mir Dinge nicht und ich breche das Lesen ab. Es gibt aber hin und wieder welche, die ich recht interessant fand, sogar welche die mich richtig begeistert haben und in den letzten Wochen sind da welche zusammen gekommen, die einzeln vorzustellen schwer wäre, weil ich da vermutlich zu wenig schreiben könnte, es ist ja so, dass ich auch ungerne die Geschichten zusammenfasse, das machen Pressemenschen in ihren Texten schon so gut, das brauche ich nicht noch machen.

Aber ich schweife ab, diese Bücher in diesem Beitrag hatten mich die letzten Wochen auf ihre ganz eigene Art begeistert, jeder Roman hat irgendwie was interessantes gehabt und ich habe sie zumindest alle angefangen zu lesen und bin da teilweise noch dabei, das mache ich übrigens auch gerne, ich lese gerne mehrere Bücher gleichzeitig, was sich bei der Masse an Büchern auch anbietet, die so erscheinen. Lange Rede, kurzer Sinn, mit diesen Büchern könnt ihr zumindest meiner Meinung nach nichts falsch machen, wenn Du also einen neuen Roman suchst, was lehrreiches, was spannendes, was für Kinder, dann bist Du bei diesen Empfehlungen genau richtig.

Die besten Bücher

Ein Hund namens Jagger: Amy liebt ihren Hund über alles. Er ist ihr Beschützer und bester Freund. Jagger ist zwar riesig, aber lieb und verspielt. Doch das wird sich ändern … denn der hoch verschuldete Loser Clayton will bei Hundekämpfen die fette Kohle machen. Und dazu braucht er dringend einen Hund – einen sehr großen Hund! Clayton weiß, wie man aus einem harmlosen Hund eine Tötungsmaschine macht: Er pumpt den armen Jagger voll mit Drogen und Steroiden und verwandelt ihn in ein blutgieriges Monster, das keinen Schmerz empfindet. Als die durchgedrehte Bestie flieht und durch die Stadt hetzt, zerreißt sie alles, was ihr in die Quere kommt. Jagger ist auf dem Weg nach Hause, zurück zu Amy, denn die hat ihn doch im Stich gelassen …

SINNZIRKUS: Applaus – es gibt nichts Wichtigeres! Das höchste Ziel, das sich ein Artist unter dem blauen Himmelszelt des Sinnzirkus setzen kann, ist nicht die letzte Sprosse irgendeiner Karriereleiter und auch nicht der Gipfel irgendeines Berges. Nein, das wirklich allerallerallerhöchste Ziel, auf das jeder andere nicht im Traum kommen würde, ist: der Polarstern. Ich habe mein gesamtes Leben wie eine Kompassnadel auf diesen leuchtenden Punkt ausgerichtet, um mich von der Manege aus dort raufschießen zu können. Hierbei handelt es sich folglich um die Memoiren des erfolgreichsten Artisten, den es je gegeben hat und je geben wird. Und nur für den Fall, dass Sie das jetzt denken: Nein, ich bin kein Clown. Glaube ich …

Normalsein ist nicht einfach: Houchang Allahyari kommt Anfang der 1960er-Jahre aus dem Iran nach Österreich, um Filme zu machen. Er studiert Medizin und wird Psychiater. Diese Entscheidung erweist sich als zukunftsweisend: Später stellt er die Psyche des Menschen in den Mittelpunkt seiner Filme. In diesem Buch erzählt Allahyari von seiner Ausbildungszeit zum Neurologen sowie Psychiater u. a. an der Linzer »Nervenheilanstalt Wagner- Jauregg«, von seiner Zeit als Psychiater in einer Strafanstalt, wo er das Medium Film in der Therapie mit jugendlichen Straftätern nutzte, und von der Entstehung seiner preisgekrönten Filme und Begegnungen mit Stars wie Gunther Philipp, Waltraut Haas, Karl Merkatz, Erni Mangold und Liza Minnelli. In knappem, sensiblem Ton setzt August Staudenmayer die selbstironischen Schilderungen Allahyaris von skurrilen Vorkommnissen und erschütternden Erlebnissen mit Patienten wie etwa Paul Wittgenstein in literarische Episoden um.

Im Kino: Der vielfach preisgekrönte ZEIT-Kolumnist und hochgelobte Romanautor Harald Martenstein bringt endlich ein Buch über seine erste Liebe heraus: das Kino. Als Kritiker und Kulturreporter, aber auch als Humorist schreibt Martenstein seit seinen Anfängen immer wieder über Filme, Festivals und das Filmbusiness, über die großen Stars und ihre kleinen Missgeschicke. Seine tägliche Kolumne während der Berlinale genießt bei Lesern und Radiohörern Kultstatus.

Die besten Hörbücher

Die Brücken der Freiheit von Ken Follett: Vom alten England bis in die Neue Welt spannt sich der große Bogen des abenteuerlichen Lebens zweier Menschen auf der Suche nach Freiheit. In den schottischen Kohlengruben herrscht das Gesetz der Sklaverei. Doch Mack McAsh, ein junger Bergmann, träumt davon, frei zu sein. Er flieht nach London – und gerät in eine andere Form von Knechtschaft: Als Aufrührer verurteilt, wird er in Ketten nach Virginia verschifft. Dort trifft er auf Lizzie Jamisson, die Frau, die ihm einst zur Flucht verholfen hat und dabei ihr eigenes Glück als Preis zahlte…

Die Spur der Füchse von Ken Follett: Binnen weniger Stunden in London: Ein tolldreister Millionenraub wird verübt, ein hoher Politiker begeht einen rätselhaften Selbstmordversuch, ein Großkonzern wird in letzter Minute vor dem Konkurs gerettet, und ein Unterweltboss erlebt ein blutiges Fiasko. Als ein junger Reporter dieses Netzwerk aus Korruption und Gewalt entwirrt, wird er zum Schweigen gebracht. Denn selbst die Presse ist nur eine Figur im teuflisch-genialen Plan eines Finanzhais – der Operation Obadja.

Die Löwen von Ken Follett: Sie kennen sich aus gemeinsamen Tagen in Paris: die schöne, selbstbewußte Engländerin Jane, ihr französischer Mann und ein Amerikaner in geheimer Mission. In den Bergen des Hindukusch begegnen sie sich während des Afghanistankrieges wieder und verstricken sich in ein unsichtbares Netz aus Stammesfehden, Großmachtinteressen, Intrigen und persönlichen Leidenschaften.