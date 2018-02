Die Zirbe: Heilkraft der Natur – Gesundes Wohnen ist ein Buch aus dem Verlag Athesia Tappeiner in der Auflage: 1 vom 10. Oktober 2017.

Letzte Aktualisierung am 13.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die Zirbe: Heilkraft der Natur – Gesundes Wohnen: „Königin der Alpen“ – Die Zirbe trägt diesen Beinamen zu Recht, denn schon seit Jahrtausenden schätzen die Menschen sie wegen ihrer herausragenden Eigenschaften. Dieses Buch gibt nicht nur Aufschluss über den Lebensraum der Zirbe, altes Volkswissen, wissenschaftliche Forschungsergebnisse, sondern es enthält auch viele Tipps, wie die Zirbe im Wohnbereich und in der Naturkosmetik verwendet werden kann.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich was über den Zirbebaum gelesen habe, fand ich interessant, weil dieser gar nicht so oft vorkommt wie man denkt, auch nur in den Alpen. Vom Geschmack und Aussehen sind die Kerne zb. so ähnlich wie Pinienkerne. Ich hatte auch mal über die heilende Wirkung gehört, aber dann nicht wirklich etwas fundiertes dazu gefunden. Ich war also überrascht dieses Buch dann zu sehen. Aber ob das nun heilende Wirkung hat oder nicht wird in diesem Buch auch gar nicht so herausgestellt, es gibt einfach Rezepte und Verarbeitungsmethoden, es wird aber gleichzeitig im Vorwort gesagt das man nicht will das man diesen Baum ausschlachtet, irgendwie widersprüchlich finde ich. Das Buch konnte mich leider nicht wirklich begeistern, ich hatte mich etwas gefragt was es eigentlich soll, aber das ist nur meine Meinung, mach dir doch einfach mal ein eigenes Bild.

4,0 von 10 Zirbenüssen