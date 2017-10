Die Zeitmaschine – Teil 1 & 2 ist ist ein Hörspiel in zwei Teilen des berühmten H.H. Wells Romanes von Folgenreich (Universal Music) aus dem Jahr 2017.

Die Zeitmaschine – Teil 1 & 2: Die Zeitmaschine – Ein Klassiker der Science Fiction-Literatur. Neu und modern erzählt – und doch ganz dicht am Original. Die folgenreiche Hörspieladaption von H.G. WELLS Die Zeitmaschine ist ein zweiteiliges Hörspielerlebnis der besonderen Art. Nie wurde die packende Geschichte um einen Mann, der in eine ferne Zukunft reist und dort das Grauen erlebt, aufwendiger inszeniert. Mit herausragenden „Hollywood-Stimmen“, einem phantastischen Sounddesign und filmreifer Musik wird Wells visionäres Werk zum Kopfkino.

Wer hier öfter mitliest weiß: Ich bin großer H.G. Wells Fand und habe alle seine utopischen und fantastischen Romane gelesen, mehrfach, gesuchtet, wie man heute so schön sagt. Daher freue ich mich immer sehr, wenn es neue Ausgaben, wie dieses Hörspiel, davon gibt. Letztendlich hält sich die Geschichte nah am Original, verfrachtet den Zeitreisenden nur in unsere Gegenwart, was ich interessant fand. Viel mehr Raum für neues gab es da kaum, die Geschichte läuft sonst wirklich sehr nah am Original ab. Was das Hörspielerlebnis angeht bin ich positiv überrascht, das Soundesign ist wirklich sehr großartig, hier passt alles zusammen. Das hört sich sehr hochwertig an und da das Hörspiel auf zwei CDs kommt ist auch viel Platz um detailliert auf die Story einzugehen. Ich habe wirklich selten eine so gute Adaption des Stoffes gehört, kann es euch also sehr empfehlen.

Die Zeitmaschine bildet den Auftakt zu einer neuen Hörspielreihe von Folgenreich – basierend auf den erfolgreichen Romanen von H.G. Wells – die mit Das Imperium der Ameisen und dem Dreiteiler Krieg der Welten fortgeführt wird.

8,5 von 10 Zeitreisenden