Die Wildnis vor deiner Haustür: Entdecke 170 heimische Tiere! ist Kinderbuch aus dem Loewe Verlag von 2017.

Die Wildnis vor deiner Haustür: Entdecke 170 heimische Tiere!: Es gibt so eine riesen Artenvielfalt alleine bei uns im Garten. Oder wir gehen ein paar Schritte und sehen ganz viele verschiedene Tiere, man muss nur seine Augen aufmachen. Ich selbst finde es immer schön wenn ganz früh morgens die Hasen auf der Wiese vor meiner Wohnung spielen, das ist so witzig. Aber auch an vielen anderen Tieren kann man sich erfreuen, nehmen wir zb. nur einmal Schmetterlinge.

Wer aber, bzw. welches Kind kann heute noch Schmetterlingsarten unterscheiden? Welches Kind weiß den Unterschied zwischen Biene und Hornisse noch? Dieses Buch vermittelt das wissen auf eine spielerische Art und Weise, immer mit einer Prise kindgerechten Humor und tollen Bildern sowie Zeichnungen. Ich selbst hatte immer Schwierigkeiten verschiedene Vogelarten zu unterscheiden, also selbst mir als Erwachsenen konnte das Buch noch einiges beibringen. Ich kann euch und euren Kindern sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

8,0 von 10 Tierarten