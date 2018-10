Die Welt in Dir ist ein Buch aus dem Brendow, J Verlag vom 26. September 2018.

Die Welt in Dir Tobias Boehn von

Herausgeber: Brendow, J

Auflage Nr. 1 (26.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 144 Seiten

Die Welt in Dir: Wer mit dem Betrachten der Bilder sowie dem Lesen des Textes einmal begonnen hat, wird das Buch nicht so schnell wieder aus der Hand legen, weil beides die eigene Seelenlandschaft berührt. Prof. h.c. Dr. h.c. Armin Krenz, Wissenschaftsdozent für Elementarpädagogik u. Entwicklungspsychologie, Staatliche Universität Moskau.

In Die Welt in dir unternimmt Tobias von Boehn eine spannende Reise in sein Innerstes und nimmt uns alle gerne mit. Dabei wird schnell deutlich, dass seine innere Welt vielen bekannt vorkommen dürfte, denn die Figuren, denen er dabei begegnet, leben auch in uns.

Ein fröhliches, weises Mädchen, das ihn mutig an die Hand nimmt, ist Wegweiserin und Begleiterin, wenn alte und neue Erfahrungen erlebt, gedeutet und verarbeitet werden. Die kindlich-poetische Sprache hilft dabei, auch schwere Themen ernst zu nehmen, ohne die Leichtigkeit und Schönheit des Lebens aus dem Blick zu verlieren.

Herzstück des Buches sind die märchenhaft-schönen Bilder, die einen schnell in ihren Bann ziehen und in ihre ganz eigene Welt einladen. Wer den Autor und seine Figuren begleitet, lernt viel über das Leben und ganz nebenbei auch über sich selbst. Denn wer dessen Gedanken nachdenkt, stößt früher oder später auf sich selbst.

8,5 von 10 wunderschönen Bildern