Die Welt hat Sonne, ganz viel Sonne: Glücksgedanken für jeden Tag ist ein Buch aus dem Brunnen Verlag vom 20. Juli 2018.

Letzte Aktualisierung am 20.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die Welt hat Sonne, ganz viel Sonne: Glücksgedanken für jeden Tag: Wer Vertrauen hat, erlebt jeden Tag Wunder. Und für genau diese Wunder öffnet dieser schöne Bildband Augen und Herz. Er lädt dazu ein, den Blick auf die Sonnenseite des Lebens zu richten, auf die kleinen Dinge, die es so reich und lebenswert machen. Achtsamkeit, Geborgenheit, Zuversicht, Vertrauen, Freude und Glück – sie lassen sich in dieser oft so verrückten Welt immer noch finden, wenn wir aufmerksam hinschauen. Dazu ermutigt dieses Buch. Ein wertvolles Geschenk!

Ich denke darüber sehr oft nach, wir sehen viel zu selten die kleinen Dinge im Leben, die die Freude machen, die die wirklich schön sind. Dieses Buch zeigt Bilder die im ersten Moment nach nicht viel aussehen, man aber vieles drinnen finden kann, vor allem aber eine gewisse Zerstreuung. Mehr noch, einfach schönes, die kleinen schönen Dinge die eigentlich alles bedeuten, wie man schnell feststellt. Das Buch regt an diese Dinge auch im normalen Leben zu entdecken, eben genauer hinzuschauen. Ich kann euch daher sehr empfehlen hier einfach mal reinzuschauen.

8,0 von 10 wunderschönen Bildern