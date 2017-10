Die Welt des Fussballs sind drei neue Bücher aus dem Werkstatt Verlag, die sich mit Fussball beschäftigen und die ich euch sehr empfehlen kann.

Die Welt des Fussballs: In der letzten zeit beschäftige ich mich wieder viel mit Fussball und auch wenn mein Club, der 1. FC Köln, ständig verliert zum Saisonstart, finde ich alles rund um Fußball interessant. Daher möchte ich euch diese drei Bücher kurz vorstellen, die der Verlag Die Werkstatt gerade passenderweise herausgebracht hat.

Über Hooligans haben wir uns im Bekanntenkreis oft unterhalten zuletzt. Gerade weil wir auch in Köln zum ersten Europapokal Heimspiel nach 25 Jahren waren. Gegen Roter Stern Belgrad und das Spiel war ein Hochsicherheitsspiel. Tausende Polizisten waren in der Stadt, Wasserwerfer überall, ich hatte beim Besuch im Stadion schon etwas Schiss, letztendlich verlief aber alles ruhig. Die Hooligans beider Vereine haben sich aber sicher noch irgendwo die Fresse eingehauen. Unvorstellbar, das man den Sport für dieses, ich nenne es mal, Hobby, nutzt. Das war aber schon immer so, was nicht immer so war erzählt das Buch Fieberwahn: Wie der Fußball seine Basis verkauft. Fussball ist demnach nur noch glitzernde Fassade, was dahinter steckt will ich euch nicht verraten, das müsst ihr selbst lesen, es lohnt sich aber sehr.

Wer dann doch lieber im Amateurfussball zuhause ist wird mit Schick mich, ich bin schnell!: Die besten Anekdoten aus dem Amateurfußball zweifellos seine Freude haben, nach den beiden anderen ernsten Themen hier wieder ein amüsanteres. Schaut euch die Bücher einfach selbst mal an.

Übrigens wer noch jünger ist oder Kinder hat, für den ist ganz sicher das Buch Clevere Fußballtricks für Kids – 60 Geheimnisse, Strategien, Techniken interessant, das ist mir auch diese Tage in die Hände gefallen.

Pünktlich zur Fußball-WM 2018 in Russland bringen wir ein Buch für die Weltmeister von übermorgen auf den Markt. Clevere Fußballtricks für Kids ist genau das Richtige für alle, die Spaß mit Ehrgeiz kombinieren und in ihrem Lieblingssport so richtig glänzen wollen. Der erfahrene und international tätige Jugendtrainer Andrew Latham schlägt in seinem Buch den Bogen von der Technik zur Taktik, von Fragen der Spielvorbereitung bis zur Fitness. Die Übungen und Tipps sind auf die jeweiligen individuellen Fähigkeiten abgestimmt. So kommt der Spaß nicht zu kurz und Erfolge stellen sich wie von selbst ein.

7,5 von 10 Weltpokalsiegern