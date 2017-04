Die Welt der verlassenen Orte II: Urbex-Fotografie: Wie schon sein erfolgreicher Vorgänger führt auch der zweite Band der »World’s Lost Places« rund um die Welt und versammelt faszinierende Lost Places in Australien, Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Die Aufnahmen der Fotografen zeigen, wie schnell die Bedeutung von Bauwerken vergeht, hat der Mensch sie aufgegeben. Die Bunker der Maginot-Linie an Frankreichs Grenze etwa, die als unbezwingbar galten und heute von Wasser und Rost zerstört werden. Ebenso die bereits wieder verschwundenen Ufo-Häuser auf Taiwan im Ostchinesischen Meer, an deren Beispiel die Brüchigkeit des Zukunftsglaubens greifbar wird. Oder das Patarei-Gefängnis an Tallinns Küste, dessen Zellen einst niemand freiwillig betrat.

Solche verlassenen Orte haben irgendwie etwas ganz besonderes an sich. Ich kann die Faszination gar nicht wirklich beschreiben, aber irgendwie haben diese Orte, so runtergekommen wie sie auch manches Mal sind, etwas ganz besonders schönes an sich. Ein verlassenes Theater beispielsweise, man stellt sich vor wie es neu war, ausverkauft, ein Stück gespielt wurde und heute sieht es eben so aus, wie es aussieht, absolut schäbig, aber dennoch irgendwie wunderschön, vielleicht ist es der Flair aus lang vergangener Zeit? Wie gesagt, ich kann es kaum selbst beschreiben, es gibt Orte die auch so wunderschön sind, wie auch Sanzhi, ein Strand auf dem in den 70er Jahren damals sehr moderne Bauwerke errichtet wurden. Die finde ich auch heute noch sehr schön, weil ich mir vorstelle wie das damals alles ausgesehen haben muss. Schaut unbedingt selbst mal in dieses Buch und entdeckt Orte, die längst verlassen sind, an ihrer Schönheit aber kaum etwas eingebüßt haben.