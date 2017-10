Die Welt der Farben ist ein Buch aus dem Tempo Verlag von 2017.

Die Welt der Farben: Farben bestimmen unsere Wahrnehmung; von ihnen hängt ab, wie wir die Welt sehen. Die Journalistin Kassia St Clair versammelt in diesem Buch Entstehung und Wirkung 75 ausgewählter Farben, Schattierungen und Farbnuancen und die geheimnisvollen und vielfältigen Geschichten, die sich hinter ihnen verbergen – sie erzählt unsere Kulturgeschichte.

Habt ihr euch auch schon so oft gefragt wo Farben überhaupt herkommen? Ich mich schon oft, aber nie so weit, dass ich nachgeschaut habe. Ich habe früher mal um die Farbe Beige eine Geschichte erfunden, die zum running Gag wurde. Heute habe ich zum ersten Mal gelesen woher die Farbe kommt, was die Farbe zu bedeuten hat und was ihre Besonderheiten sind, irgendwie total spannend. Zugegeben, das Wissen ist kein muss, aber ich finde es toll mal etwas über Farben kennenzulernen, was man bisher nicht wusste. Wenn Du dich auch irgendwann mal gefragt hast wo eine bestimmte Farbe herkommt, dies Buch wird dir das beantworten, nicht nur das, sondern noch viel mehr zu dieser jeweiligen Farbe.

Wann war ein Farbton in Mode? Wie und wann wurde er hergestellt? Ist er mit einem bestimmten Künstler, Designer oder einer Marke verbunden? Wie ist seine Geschichte? Ergebnis ist ein kunterbuntes Lexikon voller Anekdoten, das mit großer Liebe zum Detail und ansteckender Begeisterung von Avocado, Baker-Miller-Pink und Himmelblau erzählt.

8,0 von 10 Farben