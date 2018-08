Die Welt braucht keine Superheldin: Wie ich lernte meine Grenzen zu lieben

Geschichten aus Gottes schöner Welt, der Neukirchener Verlag hat einige schöne Bücher herausgebracht, die ich euch hier empfehlen möchte. Gerade zum Thema Gott und Glauben wunderbare Bücher.

Geschichten aus Gottes schöner Welt

Dem Frieden hinterher: Tina Willms gelingt es, auf unnachahmliche Weise, die biblischen Texte der Jahreslosung und der Monatssprüche in die heutige Zeit zu transportieren. Beim Lesen ist sofort klar: Die Texte sind auch heute noch topaktuell und inspirierend! In lebendiger poetischer Sprache lässt die Autorin kraftvolle Bilder entstehen. Diese laden zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den biblischen Texten in Andachten, Gedichten, Gebeten und Segenswünschen ein. Ein Jahresbegleiter mit Texten, die inspirieren und hinterfragen, verzaubern und erden, bestärken und manchmal auch provozieren.

In tiefster Nacht erschienen: Advent, Weihnachten, Jahreswechsel – ür Prediger und Predigerinnen jedes Jahr wieder eine Herausforderung. Manchmal gerät man da an die Grenzen der eigenen Fantasie, Kraft und Zeit. Dann ist es gut, Material in der Hinterhand zu haben. Der Praxisband liefert ausformulierte Gottesdienstentwürfe für die Sonn- und Feiertage zwischen Advent und der Epiphaniaszeit und zusätzliche Kurztexte, die für Andachten, Zeitungs- und Gemeindebrief-Besinnungen geeignet sind.

Für jeden Tag ein kleines Wunder: Geschichten aus Gottes schöner Welt: Die neuen Kurzgeschichten von Sabine Kley geben dem Alltag etwas Besonderes. Sie erzählen von Gottes Liebe, die sich so oft im alltäglichen Leben entdecken lässt. In ihren Geschichten nimmt sie die Leser mit auf eine Reise in ihre Welt und erzählt von dem, was sie erlebt hat und was ihr Mut gibt. So erzählt sie von einen Spaziergang durch einen Spätwintermorgen, der den Frühling schon erahnen lässt oder berichtet von wunderschönen Sommer-abenden, an denen sie einfach dankbar für die einkehrende Ruhe ist und zeigt Gottes leisen Gruß in den kleinen Dingen des Alltags auf. Ein bunter Strauß an Geschichten, die zum Staunen und Freuen einladen und die neue Blickwinkel öffnen.

Die Welt braucht keine Superheldin: Andrea Wenk räumt in ihrem Buch mit diesen Erwartungen auf und bekennt sich selbstbewusst zu ihren eigenen Grenzen. Dabei bezieht sie sich in ihrem Buch auf Psalm 147,14: „Gott schafft deinen Grenzen Frieden“, aus dem sie immer wieder Kraft und Ermutigung in ihrem Leben geschöpft hat. Frieden innerhalb der eigenen Grenzen zu finden, bedeutet für die Autorin dabei nicht, starr zu werden, oder sich nicht zu verändern. Es bedeutet für sie vielmehr, mit dem, was man hat, zu leben, zu wachsen und die Fülle darin zu entdecken. Die Autorin macht Frauen Mut, dem Perfektionismus die Stirn zu bieten und zu erkennen: Gott liebt mich genauso, wie ich bin!

Die drei Detektive und andere ungewöhnliche Krippenspiele Marten Lensch

Herausgeber: Neukirchener Verlag

Auflage Nr. 1 (13.08.2018)

Taschenbuch: 251 Seiten

Wesentlich besser aus demselben Verlag fand ich das Buch Die drei Detektive und andere ungewöhnliche Krippenspiele: Wer passte eigentlich auf die Schafe auf, als sich die Hirten auf den Weg zum Stall von Bethlehem machten? Wer war für den leuchtenden Stern verantwortlich? Und waren die Drei Weisen aus dem Morgenland nicht in Wirklichkeit Detektive? Diesen und weiteren Fragen gehen die Krippenspiele von Marten Lensch nach. Die Antworten sind mal überraschend, mal nachdenklich und mal zum Lachen. Aber immer geht es um die Gute Nachricht vom Kommen Gottes nur ausnahmsweise aus der Sicht von Menschen und Tieren , die sonst eher am Rande der Weihnachtsgeschichte vorkommen.

Suche Frieden und jage ihm nach! fand ich auch lesbar, aus demselben Verlag: Gern wird die Jahreslosung als Grundlage für Bibelarbeiten, Andachten und Predigten genutzt. Dieses Buch bietet umfassendes Material, um Inhalt und Aussage der Jahreslosung zu erschließen.