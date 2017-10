Die Weisse Lilie – Staffel 1: Tödliche Stille ist ein Hörbuch/Hörspiel von Folgenreich (Universal Music) aus dem Jahr 2017.

Die Weisse Lilie – Staffel 1: Tödliche Stille: Daniel Porter ist Auftragskiller und überlässt nichts dem Zufall. Doch als er auf einen Warlord im Osten des Kongo angesetzt wird, kommt er stets einen Schritt zu spät und sieht sich in der Stadt Goma mit verhängnisvollen Ereignissen konfrontiert. Ehe er richtig begreift wird er vom Jäger zum Gejagten und tappt in eine mörderische Falle, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Unterdessen fühlt sich der eigenbrötlerische Detective Henry Miles in Boston vor den Kopf gestoßen, als man ihm einen jungen Partner zuteilt, der frisch von der Akademie kommt. Doch spätestens als den beiden nach einer zermürbenden Geiselnahme eine Frau vor das Auto läuft, ist Miles froh über den Neuen an seiner Seite. Das Unfallopfer führt die beiden Polizisten auf die Spur eines beispiellosen Gewaltverbrechens, das unmittelbar mit dem Geschehen in Afrika zusammenzuhängen scheint.

Ich höre ja ziemlich viele Hörbücher und Hörspiele, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer meinen Spaß daran habe, schon seit ich Kind bin und das hat sich bis heute nicht verändert. Die Weisse Lilie war, was den Sound angeht, eine Ausnahme. Denn kaum ein Hörspiel war von den Sounds so gewaltig und so perfekt arrangiert wie dieses. Das war wirklich wie bei einem Film, wo man die Augen zu hat, so hervorragend, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Von den Effekten und auch von den Sprechern passte hier alles. Lediglich die Story schwächelte an einigen Stellen ein wenig und war zwar spannend gestaltet, oft aber auch einfach etwas zu lang gezogen. Prägnanter hätte ich besser gefunden, aber das ist meckern auf hohem Niveau, am besten ihr hört einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

Die Hörspielbox enthält die komplette 1. Staffel der Hörspielserie, bestehend aus den drei Hörspielfolgen: Tödliche Stille Kapitel I, Tödliche Stille Kapitel II und Tödliche Stille Kapitel III.

8,0 von 10 Auftragskillern