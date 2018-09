Die Unglaublichen ist ein Hörbuch aus dem Verlag der Hörverlag vom 20. August 2018.

Auflage Nr. 0 (20.08.2018)

Die Unglaublichen: Der bärenstarke Ex-Held und Verbrechens-Bekämpfer Bob alias Mr. Incredible hat eine Klage wegen „unerwünschter Lebensrettung“ am Hals und fristet sein Dasein als Versicherungsagent mit wachsendem Bauchansatz. Als eine geheimnisvolle Agentin ihm ein Angebot macht, wittert Bob die Gelegenheit, wieder aktiv zu werden. Ein schwerer Fehler, denn bald befindet er sich im Kampf gegen einen übermächtigen Roboter. Zum Glück hat er Hilfe von seiner Frau Helen alias Elastigirl und seinen außergewöhnlichen Kindern, dem superschnellen Flash und Violetta, die sich unsichtbar machen kann …

Ich musste vorhin selbst mal nachsehen, der Film ist aus dem Jahr 2004, also schon 14 Jahre alt. Das hätte ich selbst nicht gedacht, daher war ich auch überrascht, dass es nun eine Lesung, ein Hörbuch von dem Film gibt. Ich hatte den Film nur noch grob in Erinnerung und dachte mir ich höre einfach mal rein, Grund war Markus Maria Profitlich, den habe ich schon lange nirgendwo mehr gesehen oder gehört, ich fand seine Stimme sehr angenehm. Am Anfang des Hörbuches klang er etwas stupide, ein bisschen langweilig, da dachte ich, dass ich das nicht bis zum Ende durchhalte, aber nach ein paar Minuten wurde es dann wesentlich besser und Markus Maria Profitlich hat mich einmal mehr begeistert mit seiner Stimme. Ich kann euch empfehlen hier reinzuhören, das war echt super und man hat sofort den Film wieder vor Augen.

