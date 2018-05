Die Unbesiegten ist ein Abenteuerfilm mit u.a. Gary Cooper, Paulette Goddard, Boris Karloff und Ward Bond aus dem Jahr 1947.

Die Unbesiegten:Die junge Abigail Hale wurde dazu verurteilt, 14 Jahre in den nordamerikanischen Kolonien zu arbeiten. Während der Überfahrt lernt sie Kapitän Christopher Holden kennen, der sie später auf dem Markt als Leibeigene erwirbt, um sie sofort nach dem Kauf wieder freizulassen. Der Händler Martin Garth, verkauft Waffen an Indianer und hat ebenfalls ein Auge auf Abigail geworfen. Schon bald werden Christopher und Abigail in einen Aufstand der Rothäute verwickelt…

Ein, für seine Zeit, sehr moderner Film. Ich war sogar überrascht, als ich das Produktionsjahr gesehen habe. Ich hätten den Film auf Ende der 50er Jahre geschätzt, er war also für die damaligen Verhältnisse sehr modern gemacht. Nicht nur das, die Story war total interessant und spannend umgesetzt. Natürlich auch keine Kunst, wenn in einem Film Gary Cooper mitspielt, der hat natürlich eine Leinwandpräsenz, die ist Wahnsinnig cool. Er hat mich richtig begeistert. Aber auch Paulette Goddard hatte ihre Rolle richtig gut drauf, ich habe im Grunde jedem Schauspieler seine Rolle voll abgekauft und war richtig im Fiom drinnen, dass ich alles um mich herum vergessen habe. Ein toller Abenteuerfilm, den müsst ihr unbedingt anschauen.

Außerdem kann ich euch die klassischen Filme Der Mann aus dem Bootshaus und Was morgen geschah und Auf der Fährte des Adlers.

Der Mann aus dem Bootshaus: Die attraktive Julia Swinton ist eine Frau mittleren Alters. Ihr Leben verlief normal und ohne große Vorkommnisse. Aber durch den ungeklärten Tod einer ihr bekannten jungen Dame in einem Hausboot und das plötzliche Auftauchen eines merkwürdigen Fremden brechen nun Unruhe und Bedrohung in den scheinbar so friedlichen Alltag der Familie Swinton ein. Wie sich bald herausstellt, hatte Mr. Swinton eine heimliche Beziehung zu der auf dem Bootshaus aufgefundenen Dame …

Was morgen geschah: Was würde der Reporter Larry dafür geben, wenn er die Nachrichten des nächsten Tages heute schon kennen würde? Aus dem Wunschdenken wird dank der Bekanntschaft mit der Tochter eines Wahrsagers bald Realität. Als Larry aber erfährt, dass er selbst in einem Hotel erschossen wird, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit zur Verhinderung dieses Ereignisses …

Auf der Fährte des Adlers: Es ist ein Morgen wie jeder andere für Ellen und ihre beiden Kinder. Doch plötzlich fallen Schüsse. Eine Handvoll Terroristen dringt in ihr Haus ein und entführt die drei, ihre Hausangestellten werden erschossen. Der Ehemann, der sich zur Tatzeit nicht im Haus befand, erhält wenig später die Lösegeldforderung: Waffen und Munition im Wert von 25 Millionen Dollar. McCabe, Abenteurer, Draufgänger und Ellens Ex-Mann, wird ebenfalls über die Entführung informiert. Er findet heraus, dass die Entführten auf einem Berg in einem alten griechischen Kloster festgehalten werden. Zusammen mit einer Gruppe von Drachenfliegern schmiedet McCabe einen Befreiungsplan. Kurze Zeit später starten sie ihre fast aussichtslose Rettungsaktion…

